Preminuo je naš legendarni klapski pjevač: ''S velikom tugom obavještavamo...''

Dinko Gojanović-Rakić, neumorni bas klape Maslina, preminuo je u dobi od 84 godine, objavili su članovi na Facebooku.

Jedna od najpoznatijih klapa u Hrvatskoj, klapa Maslina oprostila se od svog basa Dinka Gojanović-Rakića, koji je preminuo u dobi od 84 godine.

Svoje djelovanje u klapi Šibenik, preteči Maslini, započeo je još 1972. godine i to na nagovor velikog Mate Miše Kovača. Već iduće godine osvojili su prvu nagradu na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, a do danas objavili su više studijskih izdanja i uspješnica, poput "Maslina je neobrana", "Gitara i čaša vina", "Da te mogu pismom zvati" i brojne druge. Bio je aktivan i u svojoj 84. godini, što ga je činilo najstarijim klapskim pjevačem u Dalmaciji.

"Teška vijest zatekla nas je u ovom tmurnom prosinačkom danu. Otiša' je naš Dinko. Ova kratka rečenica ostavlja težak odjek u duši sviju koji su ga poznavali, od obitelji, prijatelja i klapa u kojima je cijeli život pjevao", napisali su u objavi članovi klape Maslina. "Nije vrijeme ni mjesto da rezimiramo nečiji život niti je to moguće učiniti ukratko.

Dinko je godinama bio član klape Šibenik a kasnije klape Maslina. No kazati da je bio član klape zvuči kao neka usputna zabilješka. Dinko je bio mnogo više. Jedan od ljudi u koje se uvijek možeš pouzdati. Radna etika koja nije priznavala kašnjenje, njegova posvećenost probama, učenju "parta", nošnja koja je bila uvijek spremna i uredna. On je jedan od onih koji su sve držali na okupu, koje ne trebate pitati "jesi li slobodan taj dan"? Ovu tešku vijest mnogi su već jutros čuli, neki portali objavili. Mi je objavljujemo malo kasnije, nemojte zamjeriti jer nije lako pisati o čovjeku s kojim smo rasli kao klapa i kao ljudi. Zato samo... mirno ti more Dinko, pozdravi sve naše negdi gori."

