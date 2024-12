Naš glumac koji je dobio je ulogu u britanskoj seriji stao je uz bok sa slavnim oskarovcem, pogledajte fotke sa seta!

Andrej Dojkić otišao je korak dalje u svojoj karijeri te se na društvenim mrežama pohvalio novom ulogom u britanskoj seriji.

Naš glumac Andrej Dojkić na društvenim se mrežama pohvalio novom ulogom u britanskoj seriji "The Day of the Jackal", koja je nominirana za Zlatni globus.

Spomenuta serija se snimala u Hrvatskoj, a Andrej je podijelio fotografije sa seta te je pozirao sa zvijezdom serije Eddiejem Redmayneom.

"Prekrasno iskustvo na snimanju The Day of the Jackal. Raditi uz nevjerojatno talentiranog i jednako skromnog Eddieja Redmaynea bila je apsolutna privilegija. Od eksplozivnih akcijskih scena do smijeha iza kamere. Zahvalan sam što sam dio tako izvanredne produkcije", napisao je Andrej koji u seriji glumi motoristu.

Inače, The Day of the Jackal snimala se u vili Rosa dei Venti u istarskom Rapcu, čiji je vlasnik Mauricio Batelić. Glasnogovornik ekipe serije The Day of Jackal to je imanje odabrao "među mnogim potencijalnim mjestima".

Batelić, koji je upoznao zvijezde serije na snimanju, opisao je Redmaynea i Corbero kao "vrlo drage osobe, prijateljski nastrojene i prizemljene". Osim u njegovoj vili, neke scene snimljene su u Zagrebu i na Pagu.

Više o Andrejovom životu i karijeri pročitajte OVDJE.

