Naša glumica koja se udala za 26 godina mlađeg nogometaša priznaje: "Umorila sam se od toga da budem jaka..."

Petra Dugandžić požalila se pratiteljima na Instagramu kako se umorila od toga da bude jaka, a navela je i primjere onoga što je sama napravila u posljednje vrijeme.

O našoj glumici Petri Dugandžić ne prestaje se pričati nakon što se u tajnosti udala za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea. Na društvenim mrežama često podijeli zajedničke fotografije, ali je ovoga puta sa svojim pratiteljima podijelila neke svoje brige i priznala da se "umorila od toga da bude jaka".

"A sada malo o mom autu - ne želim više da me zovu jakom, iscrpljena sam od snage. Ali kaj je najbolje, ni nisam jaka. Kunem se. Nisam trenirala mjesecima, ali budem od ponedjeljka. Dobro, to kaj sam izdržljiva na svoju štetu, to je jedan poseban nivo gluposti", započela je svoju objavu.

"Recimo, jesam, vozila sam jučer 7 sati prije i nakon odigrane solo predstave. Ali stat ću ja na kraj vlastitoj emancipaciji. Radim ja na tome i to velike korake radim - prije povratka sam samo delegirala, nisam sama točila vodu u auto. I odbila sam pratiti GPS u autu. Je, je! Kunem se", dodala je.

"Ima nade za mene, pustit ću ja tu kontrolu. Javim vam svakako kako napredujem. A sad fakat jurim, moram objasniti svojim mehaničarima da sam sama našla dijelove koje traže danima", našalila se Petra na kraju objave.

Pratitelji su joj u komentarima pružili podršku.

"Divna si u svakom pogledu", "Zaslužuješ sve pohvale", "Razumijem, stvarno je ružno nama ženama to što smo u 90% situacija inteligentnije, snažnije, brže, snalažljivije od svojih, a kamoli ostalih muškaraca", pisali su.

Petra je nedavno poslala i poruku bivšima, a više o tome pročitajte OVDJE.

Glumica je uhvaćena i na zagrebačkoj špici, a svi su se pitali samo jedno, više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se obračunala i s hejterima, a više o tome pročitajte OVDJE.

Detalje svadbe saznajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Biste li i danas prepoznali ovog šarmera iz kultnog tinejdžerskog filma? I u 47. godini pravi je zavodnik, evo čime se bavi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Anđa Marić uz potresan video koji je objavila otkrila detalje borbe s teškom bolesti: ''Desnu ruku gotovo ne mogu koristiti, a oni su mi rekli...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Beyonceina sestra i Jay-Z prije 10 godina potukli su se u liftu, a nakon novog skandala, opet se širi snimka

Pogledaji ovo Celebrity Josipa Lisac u dirljivoj objavi prisjetila se svoje neprežaljene ljubavi, njihovu priču prekinuo je njegov prerani odlazak

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester razbila tabue o starenju i estetskoj kirurgiji: "Bore su moje životno bogatstvo, a ne razlog za sram!"

Pogledaji ovo Celebrity Sin Vedrane Rudan objavio zabrinjavajuće vijesti o majčinom zdravstvenom stanju: ''U borbi za preživljavanje...''