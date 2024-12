Anđa Marić uz potresan video koji je objavila otkrila detalje borbe s teškom bolesti: ''Desnu ruku gotovo ne mogu koristiti, a oni su mi rekli...''

Anđa Marić u podužoj objavi na Instagramu otkrila je da nema pravo na inkluzivni dodatak te da je jako frustrira što nije dobila prava koja joj pripadaju, unatoč teškoj dijagnozi.

Spisateljica i pjevačica Anđa Marić godinama se bori s multiplom sklerozom, a sada je na društvenim mrežama objavila potresan video svog oblačenja i otkrila da je to učinila jer je frustrirana zato što nema pravo na inkluzivni dodatak.

Naime, Anđa je objavila snimku na kojoj vrlo teško zatvara trenirku jer joj je teško kontrolirati ruke. U jednom se trenutku i rasplakala.

"Ovo je kratki film o mom oblačenju. Čak je i moj sin prekinuo snimanje jer nije htio da plačem. Frustrirana sam jer nemam inkluzivni dodatak niti mi je priznato tjelesno oštećenje, iako imam 60 posto invaliditeta na nogama od 2016. godine i 20 posto na rukama - što je sada još i više jer desnu ruku više gotovo ne mogu koristiti. Ipak, mene ne žele vještačiti'', započela je.

''Toliko sam se puta žalila na vještačenje koje nisu htjeli odraditi osobno, da mi sada preostaje samo tužba. Ali i ne znam koga bih trebala tužiti. Nisam sigurna. Koliko sam se puta susrela s komentarima poput: 'Gospođo, vi ne izgledate kao da vam treba pomoć.' Kao da insinuiraju da bih trebala dolaziti na razgovore s prljavom kosom i u dronjcima, kako bi moja dijagnoza izgledala 'uvjerljivije'. Savjetovali su mi da moram izgledati onako kako to moja dijagnoza 'pokazuje', ali budući da ne izgledam tako, očito neću dobiti prava koja mi pripadaju'', dodala je.

''Znam da nisam jedina, znam da ima mnogo sličnih slučajeva, i baš zbog toga uvijek me bilo sram tražiti svoja prava. Uvijek sam mislila: 'Pa ima ljudi kojima je gore.' No taj novac koji ne tražim - za prava koja mi pripadaju - neće otići onima kojima je gore nego??? Evo mene, vještače me na Instagramu ili dok sjedim u nekoj fotelji na njihovu ekranu i izgledam kao da nemam nikakvo tjelesno oštećenje. Ali nakon 12 godina otkako imam dijagnozu možda je vrijeme da ostvarim neka svoja prava?! Pusa, bok", zaključila je Anđa na društvenim mrežama.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Nevjerojatna životna priča pjevačke dive: Majci nikad nije oprostila, a ludjela je za milijarderom koji ju je ponižavao

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ana Rucner u izlazak povela sina, kojeg je dobila s Vladom Kalemberom, ljetos je proslavio 18. rođendan

Pogledaji ovo Zanimljivosti Anamaria nakon ispadanja iz MasterChefa progovorila o dečku koji je s njom bio u showu: ''Moram priznati da nisam sigurna...''

Pogledaji ovo Celebrity Miro iz "U dobru i zlu" od kolega je dobio poseban poklon za rođendan, poruka na torti pravi je hit!

Pogledaji ovo inMagazin Jelena Rozga za IN magazin o svom dečku: ''Radimo isti posao, pa je sve puno lakše''

Pogledaji ovo Celebrity Reperica otkrila koji je bizarni zahtjev imao Jay-Z nakon što je potpisala ugovor za njega: ''To je bila prva stvar''