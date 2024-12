Anamaria nakon ispadanja iz MasterChefa progovorila o dečku koji je s njom bio u showu: ''Moram priznati da nisam sigurna...''

Anamaria Šimićak nakon ispadanja iz MasterChefa otkrila nam je tko joj je najveća podrška u životu, zašto voli spajati nespojivo, kao i druge zanimljivosti.

Od MasterChefa se oprostila Anamaria Šimićak nakon što je u napetom stres-testu izgubila tijesnom razlikom. Zadatak rekreiranja kompleksnog jela gostujućeg chefa Matije Pavlice bio je izazov prepun tehnika i okusa, a njezin propust dodavanja ključne komponente dashi kavijara presudio je u korist njezinoj suparnici Sanji.

Nakon napuštanja showa razgovarali smo s Anamarijom, koja nam je otkrila svoje dojmove.

"Nakon MasterChefa osjećala sam se ispunjeno bez obzira na sve. Za mene je ovo veliko postignuće. Odvažiti se s 21 godinu, doći kuhati među toliko iskusnih kandidata... za mene je to nešto neprocjenjivo", ispričala je Anamaria.

A smatra li da je dala sve od sebe u kulinarskom izazovu ili bi promijenila nešto da može?

"⁠Koliko god sam ponosna na sebe i svoj rad u MasterChefu, moram priznati da smatram kako nisam dala sto posto sebe, barem ne u svim situacijama. Da mogu vratiti vrijeme, manje bih se bojala, više prepuštala riziku i sigurno bih više podnosila sve situacije oko sebe s osmijehom na licu", priznala je.

Kako komentira komentare stručnog žirija?

"⁠Komentari žirija svakako su opravdani. Nikada se nisam protivila njihovu mišljenju. Dapače, rado sam prihvaćala konstruktivne kritike i trudila se raditi na sebi", rekla je pa otkrila ima li svog miljenika.

"⁠Kada govorimo o žiriju, zaista nemam miljenika. Apsolutno svaki član ima 'ono nešto' po čemu je drukčiji i poseban u svome radu", dodala je.

U showu je bila zajedno s dečkom, je li joj pomoglo u što je on bio tamo?

"⁠Moram priznati da nisam sigurna koliko je to bila pametna ideja prijaviti se zajedno. Bez obzira na to što smo bili jedno drugome podrška, strah me da će gledatelji naš odnos tumačiti na drukčiji način", istaknula je i otkrila tko joj je najveća podrška.

"⁠Moja najveća podrška je moja majka, nitko drugi", rekla je za svoju majku, koja ju je ohrabrivala tijekom showa, a kaže i da je upravo ona zaslužna za njezinu prijavu na MasterChef.

"⁠Za moju prijavu zaslužna je upravo moja majka. Njezina je želja bila gledati me na malim ekranima jer zna koliko sam predana učenju i koliku strast gajim prema kuhanju", priznala je Anamaria.

U kuhinji voli spajati nespojivo i riskirati, koji je najveći rizik koji je dosad napravila?

"⁠Općenito, u kuhinji volim spajati nespojivo jer se volim igrati okusima. Moram priznati da u MasterChefu nisam puno toga pokazala na tu temu, ali kao najveći rizik izdvojila bih pečenje slanog tartleta s nadjevom od mljevenog mesa. Bio je velik rizik u kratkom periodu obraditi meso, zamijesiti tijesto i ispeći ga", ističe.

U restoranu Noel radila je kao pomoćna radnica, čemu ju je naučio taj posao?

"⁠Kao studentica radila sam preko ljeta u restoranu Noel. Kratko razdoblje koje sam provela tamo, mogu reći kako mi je dosta otvorilo horizonte o samom konceptu restorana, načina na koji se odnosi u kuhinji, organizacija posla i slično. Sve to pomoći će mi u daljnjoj karijeri kao studentici menadžmenta u gastronomiji", rekla je.

Je li tada surađivala s Mariom Mandarićem?

"⁠Dok sam radila u Noelu, chef kuhinje bio je Bruno Vokal. Marija Mandarića nisam osobno upoznala, ali čula sam riječi hvale i svakako bih voljela u budućnosti surađivati s njime", priznala je pa je dala savjet svima onima koji imaju želju prijaviti se na MasterChef.

"⁠Svima koji se odluče za prijavu na MasterChef savjetujem da se ne boje, da budu svoji bez obzira na moguće komentare. Svatko od nas ima svoje razloge i snove, a ako je jedan od tih snova MasterChef, neka ne čekaju, već neka naprave prvi korak prema ostvarenju sna!" zaključila je Anamaria.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pogledajte raskošnu zabavu Kristijana Iličića koju je organizirao za 90 ljudi na drugom kraju svijeta: "Zakupio sam cijeli hotel..."

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Trener hrvatskih korijena pojavio se s 48 godina mlađom djevojkom, dugo su se skrivali od javnosti

Pogledaji ovo inMagazin Jelena Rozga za IN magazin o svom dečku: ''Radimo isti posao, pa je sve puno lakše''

Pogledaji ovo Celebrity Prije mjesec dana objavili su da čekaju prvo dijete, a sada su prekinuli

Pogledaji ovo Celebrity Dragana Mirković obratila se Lepoj Breni nakon teške ozljede: "Mnogo puta si pokazala koliki si borac..."

Pogledaji ovo Celebrity Reperica otkrila koji je bizarni zahtjev imao Jay-Z nakon što je potpisala ugovor za njega: ''To je bila prva stvar''