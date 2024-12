Pogledajte raskošnu zabavu Kristijana Iličića koju je organizirao za 90 ljudi na drugom kraju svijeta: "Zakupio sam cijeli hotel..."

Nakon što je Kristijan Iličić ostvario veliki san i postao prvi Hrvat koji je posjetio sve zemlje na svijetu, organzirao je veliku zabavu za obitelj i prijatelje u njegovoj posljednoj državi - Šri Lanki.

Kristijan Iličić nedavno je ostvario svoj dječački san i postao prvi Hrvat koji je posjetio sve zemlje na svijetu.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Taj hvalevrijedni pothvat trajao je čak 18 godina, a zahvaljujući tome Iličić je postao jedan od tek 300-tinjak ljudi koji su učinili isto.

Nekoliko dana prije njega u Šri Lanku je doputovala njegova supruga Andrea Trgovčević, koja mu je pomogla pripremiti dvodnevnu zabavu za 90 ljudi - njegovu obitelj i prijatelje.

Nevjerojatne prizore objavio je na svom Instagram profilu.

"Slučaj ili sudbina htjeli su da posljednja država koju sam posjetio bude na drugom kraju svijeta. A to je značilo da trebam organizirati i party na drugom kraju svijeta, u državi u kojoj nikad nisam bio - što samo po sebi izbacuje hrpu nepoznanica.

Radili smo nekoliko mjeseci vrlo naporno da organiziramo party za 90 ljudi koji će tamo doći iz svih krajeva svijeta, prevaliti tisuće kilometara da bi sa mnom proslavili dolazak na cilj i ostvarenje sna. To nije mogao biti bilo kakav party. Zakupio sam cijeli hotel na nekoliko dana za sve ljude koji će doći, za sve svjetske putnike, travel bloggere, bliske prijatelje i obitelj. Bio je to do sad najteži i najopsežniji pothvat.

Kako sam cijeli mjesec uoči samog eventa bio gotovo 15 tisuća kilometara udaljen od lokacije gdje smo ga organizirali, Andrea je sletjela na Šri Lanku nekoliko dana prije svih nas da vidi hoće li sve biti odrađeno kako treba. Odradila je lavovski posao u finalnim pripremama za party mog života. Takva predanost, energija, inovativnost... Neizmjerno sam joj zahvalan na svemu!

Moj studeni je bio pravi roller coaster. Priprema partyja je bila sama za sebe enormni pothvat, a ja sam uz to imao i rok da finaliziram i objavim knjigu. Sređivao sam za nju i web shop, odrađivao puno administrativnih stvari oko tog projekta. I da ne bude i to dovoljno, sve vrijeme imamo putnike preko moje agencije Nomadik Travel - to je uostalom bio razlog zašto sam studeni proveo tako daleko, u Južnoj Americi. U ovome periodu smo imali već nekoliko stotina ljudi na putovanjima diljem svijeta, imamo bukirano i 150 ljudi za Novu godinu, 90 ljudi u prvom mjesecu, a baš sad, dok sam još na Šri Lanci, imamo 60 ljudi u Tajlandu. Sve to traži angažman, puno posla, malo sna, golemu količinu energije. Za to je zaslužan moj brat Romano koji se isto ubio od posla da sve bude na vrhunskoj razini.

Navodim sve ovo kako bih rekao da smo dali stvarno zadnji atom snage da ovaj party ispadne top, da završetak mojih putovanja kroz sve države svijeta bude proslavljen onako kako takav jedan veliki pothvat i zaslužuje biti proslavljen.

Prvi party se zvao All White. Zašto bijelo? Zato što je preda mnom nova, bijela stranica. Novo poglavlje života koje tek trebam ispisati. Bijela je ovdje simbol novog početka, a svi ljudi koji su došli na All White Party zakoraknuli su sa mnom u to novo poglavlje.

Bila je to nezaboravna noć, nezaboravan party! Odlična glazba, puno pozitive, ljudi koji se međusobno podržavaju, kojima sve ovo toliko znači da su potegnuli na drugi kraj svijeta da bi bili sa mnom tu. Neki su putovali po dva, tri dana, pretumbavali rasporede, potezali iz najneobičnijih destinacija. To stvarno nešto vrijedi! Puno smijeha, bilo je i suza, sve smo završili spektakularnim vatrometom i još dugo u noć se zabavljali...

Kad sam to sve vidio znao sam - vrijedilo je. Sav taj trud koji smo uložili je vrijedio, stvarno smo napravili odličnu stvar. Sve ove godine sam strpljivo gradio svoj biznis, trudio se jednako prvoga dana kao i ovog zadnjeg, često bio kronično umoran i neispavan. Neumorno sam radio i trudio se da bih danas imao toliko solidan biznis kojim sam uspio omogućiti ljudima da se nekoliko dana zabavljaju na Šri Lanci.

U istom sam danu zatvorio jedno veliko, uzbudljivo i prelijepo poglavlje života i s dragim ljudima, odjevenim u bijelo, otvorio novo poglavlje. Sad već znam da je najbolje zauvijek ostati izvan zone komfora, jer se samo tako raste. Zato ne sumnjam da će novo poglavlje biti još bolje, još uspješnije i da ću i dalje pomicati vlastite granice. Dragi ljudi, hvala vam!", zaključio je Iličić.

