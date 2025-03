Otkrijte kako je YouTube senzacija postala jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu!

Od školskih mjuzikala do uloga u blockbusterima – Rachel Zegler je dokaz da snovi mogu postati stvarnost. Njezin senzacionalan glas prezentiran putem You Tubea, otvorio joj je vrata Hollywooda u kojem se iskazala i impresivnom glumom te ogromnom predanošću.

Čini se da Rachel Zegler nije mogla biti ništa drugo doli glumica. Naime, njezina majka, po kojoj vuče kolumbijske korijene, ime joj je dala po Rachel Green, njezinom najdražem liku iz TV serije Prijatelji (Friends, 1994. – 2004.), koji tumači Jennifer Aniston. Trenutačno je 23-godišnja Zegler u centru pažnje zbog naslovne uloge u mjuziklu Snjeguljica (Snow White, 2025.), redatelja Marca Webba, a da je ovaj glazbeni žanr baš po njezinoj mjeri pokazala je već kao srednjoškolka kad je sudjelovala u brojnim školskim mjuziklima. A Kinofilm ističe da je isti žanr obilježio i njezin glumački debi.

Pjevanje joj je i otvorilo vrata filmske industrije. Naime, imala je YouTube kanal na kojem je objavljivala obrade popularnih pjesama, a njezina očaravajuća izvedba pjesme "Shallow" iz filma Zvijezda je rođena (A Star Is Born, 2018.) privukla je milijune gledatelja i pokazala njezin vokalni talent. Zanimljiv je podatak da je između 30.000 prijavljenih glumica, upravo ona odabrana za ulogu Maríe u Spielbergovoj adaptaciji Priče sa zapadne strane (West Side Story, 2021. Ova uloga donijela joj je Zlatni globus za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji, čime je postala najmlađa dobitnica te nagrade u toj kategoriji.

Zlatni globus dobila je već za svoju debitantsku ulogu u filmu Stevena Spielberga, 'Priča sa zapadne strane'.

Sljedeći njezin glumački angažman bio je u filmu o superjunacima, Shazam! Bijes bogova (Shazam! Fury of the Gods, 2023.), redatelja Davida F. Sandberga, u kojem je tumačila Antheu, jednu od kćeri Atlasa, te pokazala da se odlično snalazi i u žanru akcije te fantastike.

Glavnu žensku ulogu – Lucy Gray Baird – tumačila je u distopijskom akcijskom filmu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023.), u kojem je opet došao do izražaja njezin pjevački talent, kombiniram s fizičkom snagom. Naime, Lucy Gray Baird je šarmantna, ali opasna preživjela osoba koja koristi moć riječi i pjesme kako bi se izvukla iz smrtonosne igre. Film je zapravo prednastavak originalnog filma Igre gladi (The Hunger Games, 2012.).

Kao hakericu koja se nađe usred kaosa tijekom dočeka nove 2000. godine, gledali smo ju u apokaliptičnoj SF komediji j SF komediji Y2K (2024.), redatelja Kylea Mooneyja, a glas je posudila i glavnoj junakinji animirane glazbene fantastične komedije Spellbound (2024.). Naime, u tom je filmu tumačila glasovnu ulogu princeze Ellian, čijim su roditeljima glasove posudili Nicole Kidman i Javier Bardem.

