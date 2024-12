Jelena Rozga za In Magazin otkrila novi detalj o svom odabraniku: ''Radimo isti posao pa je sve puno lakše''

S Jelenom Rozgom, iza koje je godina za pamćenje, na Adventu u Makarskoj družio se naš Gordan Vasilj. Pjevačica je za In magazin otkrila da se njezin odabranik, kojeg čuva od javnosti, također bavi glazbom. Komentirala je i vidi li sebe na turneji svih pjevačica grupe Magazin, o kojoj se sve glasnije govori.

Jelena Rozga digla je cijelu Makarsku na noge. Prepun Kačićev trg dva je sata pjevao s popularnom Splićankom, iza koje je najuspješnija godina u bogatoj karijeri.

''Da sam mogla crtati kako bih voljela da mi izgleda jedna od 28 godina koliko se bavim ovim poslom, ne bih mogla bolje zamisliti. Nevjerojatne stvari su se dogodile, neke pjesme koje su prije puno godina prošle onako usput, sad su te pjesme narasle i izrasle u velike pjesme. Ja kao da sanjam'', priča Jelena.

Nakon velikog uspjeha hita ''Lavica'', koji ima više od 10 milijuna pregleda na YouTubeu i spektakularne regionalne turneje ''Minut srca mog'', šlag na kraju Jelenine 2024. bit će čak sedam koncerata u beogradskom Sava Centru.

''Kad smo određivali datume za Sava Centar, ja sam onako samo izgovorila, ja bih sedam. To je samo bila moja želja, želja male Jelene. On je rekao dobro, ok. Ja sam mislila da se zeza, ali on je mene ustvari shvatio ozbiljno i čovjek je zakazao sedam datuma. I onda sam se ja pitala što ako ne prodamo, ali tko će to znati? Znamo samo on i ja, neću se osramotiti.'', objasnila je Jelena.

Jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima ne da se nije osramotila, nego je oborila rekord stoljeća te legendarne dvorane. A blagdane će, u pauzi od sedam koncerata, ipak uspjeti provesti u rodnom Splitu, bez kojeg, priznaje, ne može.

''Prva dva koncerta su 20. i 21.12. Ja ću nakon tog drugog koncerta odmah sjesti u auto i doći do Zagreba, prespavati i 22. idem za Split. Moram biti doma. Ja želim biti za Badnjak i Božić u svome gradu. Nekako Badnjak bez splitske rive ne ide. Ja sam s gaže znala direktno dolaziti na rivu.'', priznaje.

Iako je do kraja mjeseca čeka nevjerojatan tempo, disciplinirana pjevačica je spremna. Najvažnije je, kaže, da su problemi sa srcem i štitnjačom pod kontrolom.

''Prije dva dana mi je rekao bubnjar 'ej, šefice, hoćemo li mi ovo izdržati? Ja govorim, ma di nećemo. Normalno da ćemo izdržat, ali živimo baš onako vojnički, bina, hotel, spavanje.'', priča Jelena.

Zanimalo nas je kako razdvojenost zbog velikog broja koncerata podnosi njezin odabranik, kojeg čuva daleko od javnosti.

''Pa znaš što, sve je puno lakše s obzirom da radimo isti posao pa je puno lakše'', otkrila je Jelena nešto novo.

Dakle, znamo već da ima najljepše oči, bave se istim poslom, a što nam još može o njemu otkriti?



''Pa sve ima najljepše. Meni je sve najljepše na njemu. Mama ga obožava, i tata, stari Rozga isto'', otkrila je Jelena.

A osim roditelja, s Jeleninom jačom polovicom oduševljena je i njezina kuma Ana.

''Kuma je jako zadovoljna.'', izjavila je pred kamerama Ana Jukić.

Kuma nam je otkrila da miljenica publika uživa u njezinim kulinarskim specijalitetima, posebice u fažolu.

''Obožavam i jedva čekam prvi mjesec, dolazim na fažol.'', dodala je Jelena.

Anu i Jelenu veže 40-godišnje prijateljstvo, a mladost u kuminu crvenom Yugu nikad neće zaboraviti.

''Svaki dan kad nisam bila na putu ja sam bila s mojom Anom i jedne godine sam se vratila s turneje, nije me bilo 20-ak dana i dolazi Ane kod mene doma i kaže 'našla sam momka'. I tako smo se manje počele družiti jer se moja Ane zaljubila, a taj momak je sad njezin suprug.'', prisjetila se Jelena.

Lijepu pjevačicu smo za kraj upitali o velikoj zajedničkoj turneji svih pjevačica Magazina, koja se u posljednje vrijeme sve češće spominje.

''Pa ja ustvari nemam to u planu s obzirom da je 2026. meni 30 godina karijere pa ja to planiram obilježiti na nekakav lijepi način, još uvijek ne znam kako. Svakako zasad to nemam u planu, za nekih 10-ak godina možda se i promijeni moje mišljenje, ali zasad imam neki svoj put, imam neke svoje planove.'', zaključila je Jelena.

Njezini planovi su se dosad pokazali dobitnima pa obožavatelji s nestrpljenjem očekuju što im sprema za velikih 30 godina karijere.

