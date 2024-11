Anđa Marić niti tijekom borbe s teškom bolešću ne odustaje od treninga, otkrila je što ju motivira: ''Taj pokvareni glas...''

Anđa Marić na društvenim mrežama objavila je snimku na kojoj vježba. Priznala je da je zamalo posustala, ali se uspjela motivirati za trening.

Iako su joj liječnici prognozirali život u invalidskim kolicima, Anđa Marić uspješno se bori protiv multiple skleroze. Na društvenim mrežama objavila je video iz teretane i pokazala kako vježba.

"Imala sam tisuću razloga zašto bih trebala odgoditi trening. Vertigo je opet tu, ne znam gdje je pod, a gdje je nebo. U glavi su se vrtjele parole i proglasi o tome kako sam podbacila, ali svjesnost je bila glasnija, pitajući: 'Tko sam ja? Ne znam i ne zanima me. Tko sam ja? Ne znam i ne zanima me.' Vrlo brzo nastupio je osjećaj mira jer, zapravo, sve je nebitno. Taj pokvareni glas je glas ega, koji je vječno nezadovoljan, osuđuje me, a nije ništa drugo nego elektromagnetska smetnja u umjetnom procesu razmišljanja...", napisala je.

"Otkad stalno preispitujem tko je to pomislio, tko je to uvrijeđen, tko misli da je podbacio, tko misli da nije dovoljno dobar, taj glas sve više i više gubi na važnosti. Život je sve zabavniji, neozbiljan i lagan. Pa što onda, ako je bilo teško, Anđa? Ovo je još samo jedan takav dan – nikad poraz, uvijek lekcija", dodala je na Instagramu.

Obožavatelji su joj odmah pružili podršku.

"Poštovanje, Anđo", "Svaka čast, Anđo, vi ste inspiracija mnogima", "Bravo, bravo, i samo bravo, hrabra i jaka ženo", "Nema predaje", "Bravo, kraljice", samo su neki od komentara na Instagramu.

Naša spisateljica i bivša pjevačica nedavno je za In Magazin pričala i o novim poslovnim pothvatima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda sin Anđe Marić, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Prija na prvom splitskom koncertu atmosferu dovela do usijanja, a od obožavatelja je dobila poseban plakat!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Željko Samardžić u Varaždinu je priredio spektakl za pamćenje, sve je dodatno začinio i gostima iznenađenja!

Pogledajte što se nalazi na tanjurima slavnih: Nekoga će njihove prehrambene navike inspirirati, a nekoga šokirati!



Život kćeri Elvisa Presleya obilježile su brojne tragedije, a sada sve njezine tajne izlaze na vidjelo

Pogledaji ovo Celebrity Prvo veliko pojavljivanje Kate Middleton nakon borbe s bolesti, princeza je zablistala kao nekad prije

Pogledaji ovo Zanimljivosti Toma Zdravković godinama se borio s teškom bolešću, pomoć je pokušao potražiti i izvan granica svoje domovine!

Pogledaji ovo Celebrity Brojna poznata lica odlučila su tmurnu subotu provesti na svježem zraku, pogledajte tko je sve iznenadio prolaznike!