Anđa Marić nakon teške borbe izašla je još jača, novim projektima nema kraja: ''Fokus samo na nekom novom stvaranju, radim neke lijepe stvari''

Iako su joj liječnici prognozirali život u kolicima, Anđa Marić uspješno se bori protiv multiple skleroze. Najavila je novu autobiografiju, a pokreće i neobičan brend kozmetike. Zašto nije odlučila skrivati svoje zdravstvene probleme, nego o njima javno govori motivirajući druge, ispričala je našem Davoru Gariću.

Nakon teške bolesti Anđa Marić kreće u nove poslovne pobjede!

Anđa trenutno hoda uz pomoć jedne štake, a i sama kaže da se osjeća dobro.

''Super, odlično! Super je! Vraća se moj stari karakter!''

Zarazni optimizam kojim zrači Anđa Marić teško je ne primijetiti. Više od deset godina vodi bitku s multiplom sklerozom, no predaja ne dolazi u obzir. Jedno vrijeme zbog bolesti nije mogla ni govoriti, a liječnici su joj prognozirali ostatak života u kolicima. Danas se, kaže, osjeća odlično.

''Ja imam svoju doktoricu iz MS centra u Vinogradskoj, ona prati moj napredak. Jako je sretna. Zajedno promoviramo zdravlje, vježbe, što više plesa, smijeha, jer ovo je samo posljedica velikog stresa bila.''

S očeve strane Hercegovka, s majčine Mađarica, Anđa je ’98. osvojila lentu druge pratilje Miss Hrvatske. Pjevala je u bendu Flare, a danas je spisateljica i motivacijska govornica.

''Sad mi je fokus samo na nekom novom stvaranju, radim neke lijepe stvari, pišem, novu knjigu.''

''Nova knjiga će biti moj autobiografski roman, možda malo fantazije. Isto radim jedan super brend, liniju kozmetike na bazi CBD-a, koju već godinama koristim, pa sam s tim prijateljima i kolegama odlučila nešto zajedno napravit.''

Kako bi i druge motivirala da se ne predaju, pokrenula je i svoj podcast.

''To je jako bitno. Ja sam to htjela čak i prije 10 godina početi i onda sam se skrivala. Međutim, danas znam da s time oduzimaš dar koji možeš pokloniti nekom drugom jer i ja sam se motivirala i digla sam se iz kreveta i motivirali su me ljudi koji su napravili slične stvari. Bili su u sličnoj situaciji i uspjeli su i meni je to jako puno značilo. Nije fer da se ja sad skrivam ili kažem ''ne, ne, vi to sami''. Nisam okrenuta na to koliko to pomaže, ali svaki put kad se pitam ''Zašto ja ovo radim'', onda dobijem neko pismo ''Hvala ti, baš mi je ovo trebalo danas!''

