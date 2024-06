Ivica Kostelić progovorio o sinovima koje je dobio sa suprugom Islanđankom: ''Jako sam popustljiv, skijanje ih ne interesira...''

Ivica Kostelić ima novi sportski pothvat: jedri od Bretanje do Irske. Iako taj sport skriva brojne izazove, njemu ništa ne predstavlja problem. Što o tome misli njegova sestra Janica, ali i koji sport vole njegovi sinovi, donosi naša Dijana Kardum.

Ivica Kostelić prvi je Hrvat koji je uspješno preplovio Atlantski ocean kao sudionik prestižne jedriličarske regate Transat Jacques Vabre. Ovu rutu Ivica je odjedrio 2021. godine s Callisteom Antoineom. A sada je s istim kolegom na regati od Bretanje do Irske.

''Veliko mi je zadovoljstvo da ćemo ponovno jedriti zajedno, prošli smo neke treninge ove zime upravo zbog ove regate, tako da optimistični smo i mislim da Kalisto ima dobar brod i očekujem da, potajno se nadam nekom postolju.''

Golemi valovi, oluja, voda na brodu - ništa ga ne može zastrašiti. Jedrenje je, kao i skijanje, kaže, puno izazova.

''Nije bajkovito, često ljudi misle, kad mi otiđemo negdje, mi kažemo otišli smo na skijanje. Onda ljudi mise otišli smo negdje negdje u neku birtiju i pijemo pivu na nekoj terasi, uživamo u zalasku sunca. Takvih stvari nema. Ali skijanje i jedrenje nije mučenje ni trening također može biti uživanje.''

Slalom na biciklu ili trčanje po stijenama tek su neke od disciplina u kojima uživa na Mljetu. Za Ivicu nema odmora, no postoje ipak neki trenuci opuštanja.

''Volim čitati knjige, to je za mene odmor, čitanje knjiga ili muziciranje. To su stvari koje me opuštaju, igranje sa djecom. To dolazi sada, u srpnju i kolovozu ćemo biti na Mljetu u našoj ljetnoj bazi.''

Iako su Ivica i njegova sestra Janica naši najbolji skijaši svih vremena, priznaje kako zasad nemaju nasljednika. Odluče li se na to, kaže, morat će biti spremni za mnoge izazove.

''To je jedan posebno u skijanju koje zahtjeva veliki angažman od vrlo rane dobi. Od 9., 10. godine morate biti potpuno posvećeni tom sportu i to podrazumijeva, jako puno izbivanja i putovanja. Sve su to stvari koje vas nagrađuju na neki način ali zahtijevaju.''

Našu proslavljenu skijašicu Janicu sada rijetko viđamo u javnosti. Bavi se s dvojicom sinova, a na bratove avanture ima jedan komentar.

''Ona kaže da je ponajviše zabrinuta kad idem jedrit jer kad sam skijao barem sam znao što radim.''

Tri kuta kuće u obitelji Ivice Kostelića drži njegova supruga Elin, koja je glavna i kad je u pitanju odgoj četvero djece.

''Ja sam daleko stroži - sto posto da. Mame su uvijek utočište, ali vjerujte i ja sam jako popustljiv.''

Ivičini sinovi Ivan i Leon sada vole nogomet.

''Meni je to jako zanimljivo gledati, mene općenito sport zanima i meni je zapravo svejedno koji sport će oni odabrati. Meni je glavno da vidim tu njihovu strast i da oni uživaju u tome. Ja dolazim iz nekog drugog sporta ali svim sportovima je nešto zajedničko i skijanju i nogometu na kraju krajeva, nekakav trening i odnos prema sportu.''

A on je jedan od najboljih primjera koji potvrđuju kako je važno vjerovati u sebe i kada stavi krenu nizbrdo, ali da je najvažnije u životu raditi ono što zaista volimo.

