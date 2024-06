Znate li tko su Pišonja, Žuga i Fikreta? Legendarni Sejo sve je objasnio u svojoj novoj knjizi, a progovorio je i o odnosu s Neletom: ''Tužno je...''

Kako ljudima više ne bi morao objašnjavati tko su bili Pišonja i Žuga ili Fikreta, Sejo Sexon napisao je knjigu. Sve fanove Zabranjenog pušenja obradovat će i najava mogućeg reizdanja gramofonskih ploča. Našem Saši Knežiću Sejo je otkrio postoji li šansa za pomirbu s prijateljem iz djetinjstva, Neletom Karajlićem.

Aspiracije mu ipak nisu tako velike, što je htio, napravio je. U suradnji s Borom Kontićem, nagrađivanim radijskim urednikom, junacima knjige učinio je pjesme Zabranjenog pušenja, opisujući kako su nastajale.

''Ljudi su mi dolazili, k'o je bila Fikreta, Pišonja, ovaj onaj, pa da bih sebi olakšao posao, da ne bih morao svaki put iznova pričati, iz ove knjige možete saznati tko su bili Pišonja i Žuga, Fikreta, svi ti likovi opjevani u pjesmama.''

A svi oni žive 40 godina, pa se Sejo šali da možda geografski nisu dobacili daleko, ali generacijski svakako jesu. Jer slušaju ih i klinci upola mlađi od spomenutih Pišonje i Žuge.

''To je jedna misterija o kojoj mi cesto u kombiju pričamo i zasad vodi teorija da ih starci prisiljavaju. Kao što roditelji natjeraju da pročitaš Na zapadu ništa novo ili Matu Lovraka, e tako ja mislim da roditelji natjeraju, aj dobro, ne voliš to, ne slušaš to, voliš nešto drugo ali moraš ovo poslušati i onda oni da ih skinu s vrata, poslušaju, kao što sam ja poslušao sve od Franka Sinatre jer me stari maltretirao.''

Šalu na stranu, mladu publiku smatra velikim komplimentom te, kako kaže, mjerom koliko sve što su radili vrijedi. A kad smo već kod vrijednosti, Sejo se šokirao koliko danas vrijede gramofonske ploče Zabranjenog pušenja.

''Ja kad sam došao iz Sarajeva, kako sam sve napustio i iznio sam sam ruksak sa sobom, kad sam došao u Zagreb sam ponovo kupio ovu ploču i '95. godine sam je platio 50 maraka. E sad ne znam koliko je sad. Moguće da je i skuplja. Možda 100, šta ja znam.''

Ali i poslovna ideja - izdati reizdanja o kojima je već i bilo govora s nekim urednicima, no sve je zaustavila korona. A njegov bend, čija treća postava posljednjih 20 godina svira u istoj postavi, svaki se put zaustavio zbog – uspjeha.

''Ne znam je l' zbog uspjeha, ali zbog neuspjeha sigurno nije. Tako da je to meni uvijek neki alarm, kad nam ide dobro, kad nas puno zovu i traže, čini mi se da je to često neki momenat kad se ljudi pogube jer na neuspjeh smo navikli, na uspjeh nismo, na uspjeh se učimo svi, netko sretnije, netko manje sretno, ali i nama je, poslije ove dvije ploče, samo smo Nele i ja u bendu. Pa onda poslije ove dvije ploče sam ja ostao sam.''

Šanse da on i Nele, prvi vokal Pušenja, zakopaju ratnu sjekiru, na žalost mnogobrojnih obožavatelja su vrlo male. Tužno je, kaže, da se od čovjeka s kojim je odrastao mora braniti odvjetnicima.

''Vrijeme ne možete vratiti, ono postoji i u srcu ti je, ali postoji priča o dr. Jekyllu i mr. Hydeu. To je priča o ljudima, oni se za svog života i te kako znaju istransformirati, to je nešto s čim živimo i što svi moramo prihvatit.''

Kao i činjenicu da će to vrijeme zauvijek ostati samo lijepa uspomena.

