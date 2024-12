Josipa Lisac u dirljivoj objavi prisjetila se svoje neprežaljene ljubavi, njihovu priču prekinuo je njegov prerani odlazak

Josipa Lisac posvetila je objavu svojoj velikoj ljubavi Karlu Metikošu povodom njegove obljetnice smrti.

Naša glazbena diva Josipa Lisac na svom se Instagram profilu prisjetila svoje jedine i velike ljubavi Karla Metikoša.

"Na današnji dan, 10. prosinca 1991. godine, napustio nas je pjevač i skladatelj Karlo Metikoš (Matt Collins).

Karlo je jedan od najtalentiranijih, najintrigantnijih i najkarizmatičnijih pjevača rocka s ovih prostora i skladatelj koji je svojim djelima zauvijek obogatio glazbeni svijet.

Ljubavnu priču Josipe Lisac i Karla Metikoša prekinuo je njegov prerani odlazak, a od tada do danas Josipa Lisac svaki koncert posvećuje njemu", stoji u objavi.

Cijenjeni hrvatski glazbenik preminuo je 10. prosinca 1991. godine, a od 1992. godine svaku obljetnicu Karlove smrti Josipa obilježava i koncertom njemu u čast, uz iznimku 2020. kada je morala prekinuti tradiciju zbog pandemije koronavirusa.

Josipa i Karlo zajednički život su započeli 1973. godine kada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi" koji do danas slovi za jadno od najboljih rock ostvarenja domaće diskografije, što je potvrđuje i Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe koji je Josipi za ovaj album dodijeljen 2015. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti.

