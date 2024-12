Bivši hajdukovac na Instagramu objavio da ga žena vara, javno ju prozvao: ''Nisam htio tako, ali kad me se provocira...''

Nogometaš Sandro Gotal pred svima je otkrio kako ga supruga Iva vara s mlađahnim poduzetnikom.

Prava drama odvija se u životu bivšeg igrača Hajduka, Sandra Gotala.

Naime, na svojim Instagram pričama Sandro je pratiteljima otkrio da ga supruga Iva vara, i to s 25-godišnjim poduzetnikom Josipom.

Gotal je objavio snimke zaslona za koje tvrdi da potkrepljuju njegove navode, a na kojima se vidi fotografija kontracepcijskog sredstva, ljubavnikova narančastog McLarena, sata i fotografija iz dizala uz opis - kako izgleda vikend moje bivše.

"Nisam htio tako u javnosti, ali ako me se provocira što se tiče strane bivše žene i jednog malog što je to sve javno stavio, sad trebam i reagirati. Svaka akcija ima i reakciju. Ne možeš ti mene provocirati, pogotovo ne javno. Da objaviš to što si objavio, katastrofa. S mojom još ženom s kojom sam još u braku. Ti nemaš tu krivicu, ali da objaviš sliku s mojom ženom, da objaviš tu tabletu poslije seksa i svega toga... Ali imaš 25-26 godina, imam 200-300 poruka gdje mi svi isto kažu, da si malo otišao... Ali dobro, na 500, 1000, 600 followera, koliko već, imaš 13 lajkova na slici, ako zbrojiš jedan i jedan onda imaš tebe", rekao je Gotal.

Suprugu s kojom je još uvijek formalno u braku javno je prozvao i zamolio da mu potpiše papire za razvod.

"Za ženu Ivu, s tim Instagramom znamo sve, sad si ga izbrisala, za koji dan ćeš ga opet napraviti. Možeš ti raditi što hoćeš. Mi smo završili odavno, ali meni je problem kako se ti ponašaš u javnosti i sve to. Znamo i mi prije toga da si bila deset dana prije u tom Brigu, a taj što je bio s tobom je barem pametan i ne govori ništa. To je Split, sazna se sve", poručio je Sandro.

On tvrdi da je ljubavniku uletjela porukom na Instagramu s poslovnog profila i da su se, kako on tvrdi, dva tjedna poslije već provodili zajedno.

"Ti si njega vidjela i valjda si mu pisala, vidjela novu priliku za tvoj lifestyle. Što si s 37 godina ne možeš priuštiti, nemaš nijednog radnog dana. Uvijek su neki treći to platili, financirali, što god. Potpiši više taj brak da se razvedemo, da imaš opet svoje djevojačko prezime Brekalo i onda smo mi za sva vremena adio", poručio je supruzi.

"Šalješ mi slike iz McLarena, Bože sačuvaj. Nije ni njegov auto, a kamoli tvoj. I da je tvoj, o čemu mi pričamo? Imaš 37 godina, a ne 34. Zoveš se Gotal, a ne Brekalo."

Na kraju je podijelio meme koji kaže: ''Tvoja bivša sad upropaštava nečiji tuđi život. Ti si siguran'' te fotografiju svoje djece ispred grafita grba Hajduka.

Inače, Sandro ima 33 godine i trenutno igra za SV Lochau.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Majin Bloom s Grašinom ''Fritulom'' skupio milijun pregleda u samo dva dana, lagano do zvijezda!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Preslatkog Kevinova nasljednika danas ne biste prepoznali, bavi se nečim sasvim drukčijim od glume!

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena otpuštena je iz bolnice, doznajemo što će dalje biti s pjevačicom!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte fotografije s raskošne proslave prvog rođendana kćeri Lane Jurčević!

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa glumica dugo je od javnosti vješto krila vezu s našim političarem, a sad su nerazdvojni!

Pogledaji ovo Celebrity Zagrebački gradonačelnik napetu utakmicu Dinama pratio s našim političarem, ispod kape jedva smo ga prepoznali