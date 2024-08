Josipa Lisac nastupa od svoje 11. godine, a evo što misli zašto je i danas popularna: ''Ja se razumijem s mladima...''

U Varaždinu je u tijeku 26. Špancirfest. Donosimo dio atmosfere s koncerata Josipe Lisac i Soulfingersa. Pogledajte za što je glazbena diva zahvalila našem novinaru Saši Knežiću. Otkrila mu je i da priprema novi mini album, dok mu je veseli soul funk glazbeni dvojac povjerio da su karijeru počeli kako bi se približili curama.

Varaždin je ovih dana, kako i organizatori govore, velik urbani cirkus. A tko se bolje uklapa u takav ambijent od Soulfingersa.

''Tražimo samo gradove gdje je fešta. Mi volimo uveseljavat ljude, imamo tu neku energiju, nas ispunjava ta glazba, veselimo se nastupima pa to ljudi prepoznaju i vrate ti nazad. I to je u biti uspjeh, to je formula dobrog koncerta. Ako isijavaš dobro, ljudi ti uvijek vrate, bez obzira da l' te poznaju il' ne poznaju.''

U istinitost te tvrdnje uvjerili smo se već u prvim redovima, a ujedno je to odgovor na pitanje kako uspijevaju biti uvijek iskreno veseli i nasmijani. I to već 33 godine jer su prvi nastup u Kulušiću dogovorili 1991. godine, na prijevaru.

''Ispričali smo Kulušiću bajke kako imamo i plesačice i sve tako da smo morali u 15 dana sve to smisliti. Od onda se smijemo, ne možemo stat!'', otkrivaju.

A sve što su zapravo imali su bili bubnjar i gitarist, odnosno sami sebe. Financirala ih je pokojna majka, no motiv im nije bila zarada.''

Prvo kreneš iz zabave, prvo kreneš uveseljavat, odnosno, znaš, lijepo je vidjet žensko društvo kad se okupi, svi zajedno briju i još se veseli tvojim porukama ili pjesmama. Tako da je krenulo u biti k'o zabava.

Još je jedna dama utjecala na njihovu karijeru jer su uz nju, kažu, odrasli.

Joipa Lisac na sceni je od svoje 11. godine pa smo je malo zatekli pitanjem zna li koji joj je ovo koncert po redu.

''Nemoguće je stvarno. Nemoguće, opće.. Hvala lijepo što ste gledali koncert, to je recimo dosta neuobičajeno. Obično dođu zadnji trenutak i onda pitaju mene kako mi se svidio koncert. Ne, kako se vama činio, to mi recite.''

Sudeći prema reakcijama publike, pitanje kakav je bio koncert, zapravo je retoričko. A svaki joj je različit, kaže Josipa, jer nastoji uhvatiti trenutak i u njemu uživati.

''Ne žurim, to se treba dozirati. Ne bih sutra imala koncert. A ne bih ga ni preksutra. A zašto, kad ima vremena, kad se možeš opustiti da si uvijek svježa i onakva kakva bi trebala biti.''

A ne žuri ni s objavljivanjem novih pjesama. U posljednje četiri godine izdala je dvije, uvjerena kako još uvijek može stvarati i donositi nešto novo.

''S obzirom da imam u fazi, sljedeća je gotova, samo moram uć u studijo. 3., 4. se isto već finaliziraju, tako da ću ja možda, kao što se nekad izdavalo, sježate se da su izlazili, ekstended play, singlice sa 4 pjesme. I onda eventualno ako neku nismo izdali to bi trebao biti bonus.

No s obzirom na to da radi kako joj dođe, stigne se i to još promijeniti. Jedino konstantno u njezinu poslu je suradnja s mladim bendovima.

''Ja se razumijem s mladima. A oni mene razumiju i ja njih, govorimo istim jezikom, možda sam ja ostala ta djevojka mlada, 17-godišnja djevojka.

S energijom kojom zrači, sigurni smo kako će još dugo takva i ostati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Alen Vitasović o posljednjoj pjesmi: ''Svašta proživljavam posljednjih dana, ali zna se da su najveći umjetnici u tuzi napravili najveća djela''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Prvi televizijski intervju Meri Cetinić nakon gubitka kćeri Ivane: ''Ona je bila moj svijet, moj život, moje sve...''