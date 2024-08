Alen Vitasović o posljednjoj pjesmi: ''Svašta proživljavam posljednjih dana, ali zna se da su najveći umjetnici u tuzi napravili najveća djela''

27. Festival dalmatinske šansone u Šibeniku privukao je brojne ljubitelje dalmatinskog zvuka. Ivana Banfić, Alen Vitasović, Zorica Andrijašević - samo su neki od izvođača koji su zapjevali ispred šibenske katedrale. Zadarski grdelin Mladen Grdović osvojio je prvo mjesto prema glasovima publike. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole.

Ovogodišnje izdanje Festivala dalmatinske šansone u Šibeniku pratio je zvuk dalmatinske glazbe. Iako su po završetku festivala proglašeni dobitnici nagrada, čini se da je jutro pametnije od večeri. Ujutro su, naime, ponovno prebrojeni glasovi, a potom i promijenjeni pobjednici. Publika je za najboljeg izabrala Mladena Grdovića i pjesmu ''Sveta zemlja Dalmatina''.



''Nisam bija 16 godina na Šibenskim šansonama, osjetija sam pismu i da nije tako ne bi piva na Šibenskim šansonama, ne bi nigdi, ali osjetio sam da su Šib šansone dobile moć. Ovo je jedini festival koji je ostao mediteranskog ugođaja, Dalmacija, more, Sanremo.''



Pjevač koji je stigao iz Istre na šibensku pozornicu, kako bi premjerno otpjevao pjesmu ''Miruj'', Alen Vitasović dobio je velik pljesak publike, a za pjesmu kaže da se u nju unio cijeli.



''Jedna fina balada koja u ovom trenutku ide uz moje emocije koje proživljavam ovih dana. Ne bih sad tu tajnu otkrio. Ima malo tuge u svoj toj priči, ali zna se da su najveći umjetnici u tuzi napravili najveća djela'', ostao je tajanstven Alen.



Dobitnica nagrade za scenski nastup bila je Zorica Andrijašević, čija je pjesma ''Žena ničija'' svoje svijetlo dana čekala čak više od dva desetljeća.



''Moja mama je rekla zašto ja tu pjesmu ne napravim, da je to nešto najljepše što sam napisala i eto odlučila sam poslušati mamu. Inače nije baš da je slušam, ali ajde da vidimo kako je to kad poslušam svoju mamu. 80 posto pjesme je bilo gotovo prije 20 godina.''



Iako je iza nje pozamašan broj nastupa na festivalima, Ivani Banfić ovo su bile prve Dalmatinske šansone, što je svrstava u debitante večeri. Ivana priznaje kako joj je iznimna čast zapjevati pjesmu ''Sve se dogodilo'' pokraj šibenske katedrale.



''Bila je trema i meni je uvijek trema da se razumijemo kao i svakom pjevaču samo mi to vješto skrivamo, ali kad stanem na binu to je to. Ja pjesmu osjetim i ako ona meni izazove određenu emociju, podigne me na ples ili me negdje stisne u grlu, ili krene suza, onda znam da je dobra pjesma i da ima nekakvu emociju.''



''Obale dvije'' prvi je samostalni singl koji je otpjevao Filip Hozjak, a kako smo ga naviknuli slušati i gledati samo uz 4 Tenora, odmah su počela šuškanja je li napustio slavnu četvorku.

''4 Tenora i dalje postoje samo što smo bukirani i svatko je na svojoj strani. Naravno, 4Tenora ostaju tu sa mnom ali smo nekako zakotrljali tu solo priču. I oni imaju svoje solo karijere pa je bio red da i ja krenem tim stopama.''

Hrvatski Tom Jones, kako Nenadu Vetmi govore mediji, izveo je pjesmu ''Sami'', koju je napisao Tedi Spalato.



''Tedi je umjetnik, Tedi je spontan čovjek. Ali izvanredno jednostavan čovjek, mi se znamo cijeli život, puno prije mog pjevanja, dok sam igrao tenis. Nazvao me jednostavno i rekao imam pjesmu za tebe mislim da će ti se svidit i da ćeš je ti znat donit, posla mi je i ja kažem Tedi to je to.''

A to je bilo to i od ovogodišnje Dalmatinske šansone u Šibeniku, a pripreme za 28. izdanje već su počele.

