Ida Prester razbila tabue o starenju i estetskoj kirurgiji: "Bore su moje životno bogatstvo, a ne razlog za sram!"

Ida Prester progovorila je na temu starenja i estetskih korekcija, ali je i ohrabrila žene u tom procesu.

Naša voditeljica i glazbenica Ida Prester na društvenim se mrežama osvrnula na temu starenja te je ohrabrila žene da se ne stide starenja.

Naglasila je da su bore prirodna pojava, ali i da nema ništa protiv estetske kirurgije.

"Jučer sam dobila hrpu poruka u inbox i komentara: 'Wow, napokon netko tko je pokazao svoje bore. Napokon netko tko je pokazao svoje godine i ne srami se svojih godina'. Sve te poruke su dobronamjerne, ali mislim da nijedan muškarac nije dobio takve poruke. To jako govori o duhu vremena. Kad smo mi to nasjele na priču da su bore nešto čega se žena treba sramiti? Da svaki put kad se pojavi neka bora negdje, da kažu: 'Wow, kakva carica. Pokazala je otvoreno bore jer bore i starenje je sramota'", napisala je pjevačica.

"Osobno, nemam ništa protiv estetske kirurgije. Medicina ide naprijed, kozmetika ide naprijed. Ja ću sigurno i sama vremenom koristiti neka od tih rješenja. Čukljeve ću operirati čim stignem i ove kapke koji me godinama smetaju da se pošteno našminkam. Nije u tom stvar. Stvar je u tome da prestanemo loviti same sebi rep i misliti da sve manje vrijedimo kako godine prolaze. Ja imam 45 godina i nikada nisam skrivala svoje godine. Mislim da nijedna žena ne bi trebala skrivati svoje godine", dodala je pa se osvrnula na samopouzdanje koje svaka žena treba imati.

"Imam 45 godina i trenutno sam najbolja, najljepša, najviše radim, najviše planova imam, najbolja sam mama jer sam izgradila strpljenje, najbolja prijateljica jer sam naučila slušati, dajem najbolje savjete jer imam iskustvo, najbolje se zabavljam jer znam što mi odgovara i imam najbolje priče jer sam doživjela toliko toga. Kome smetaju moje bore dok pričam, ne mora me slušati. Nastavite niz, svaka za sebe, i poštujte same sebe - ne sramite se svojih godina, one su vaše bogatstvo", zaključila je pjevačica.

Ida na društvenim mrežama često dijeli svoje mišljenje i situacije iz života, a nedavno je otkrila i da je tijekom svog života bila s nekoliko muškaraca koji su u vezi s njom shvatili da su gej. Više pročitajte OVDJE.

