On je bio jedina i najveća ljubav Josipe Lisac, a s njegovim odlaskom ne miri se ni godinama kasnije

Josipa Lisac prisjetila se svoje velike ljubavi Karla Metikoša, a povodom njegova rođendana podijelila je posebnu objavu na Instagramu.

Naša glazbena diva Josipa Lisac prisjetila se svoje jedine i velike ljubavi Karla Metikoša na svom Instagram profilu.

Pogledaj i ovo Dnevnik jedne ljubavi Najljepša ljubavna priča na domaćoj estradi o kojoj se priča i 29 godina nakon njegove smrti

Dirljivom objavom u kojoj je sročeno ono najvažnije u životu ovog glazbenika, čestitala mu je rođendan.

''Na današnji dan rođen je Karlo Metikoš, hrvatski glazbenik u svijetu poznat i kao Matt Collins. Veliki uspjeh postiže već 1963. godine u Parizu, a potom koncerte održava i u ostatku Europe, SAD-u i Africi. Najznačajniji dio njegovog profesionalnog i privatnog života je suradnja i velika ljubav s Josipa Lisac i to na albumima od ''Dnevnika jedne ljubavi'' 1973. do ''Boginja'' 1987. godine. S Ivicom Krajačem i Miljenkom Prohaskom piše i prve hrvatske rock opere!'' stoji u opisu.

Cijenjeni hrvatski glazbenik preminuo je 10. prosinca 1991. godine, a od 1992. godine svaku obljetnicu Karlove smrti Josipa obilježava i koncertom njemu u čast, uz iznimku 2020. kada je morala prekinuti tradiciju zbog pandemije koronavirusa.

Josipa i Karlo zajednički život su započeli 1973. godine kada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi" koji do danas slovi za jadno od najboljih rock ostvarenja domaće diskografije, što je potvrđuje i Porin za antologijsko ostvarenje hrvatske glazbe koji je Josipi za ovaj album dodijeljen 2015. godine.

Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti.

