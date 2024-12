Ponosna Maja Šuput o šarmeru Bloomu: ''Nije on mamin sin, ima karakter, ja ga učim najvažnijim vrijednostima!''

Kada atmosferu treba podići do usijanja, Maja Šuput zna kako. Kraljica zabave raspjevala je splitski studentski advent i još jednom oduševila obožavatelje. Kako se s osmijehom prisjeća školskih dana, što otkriva o svojem malom šarmeru Bloomu te zašto joj je pozornica drugi dom, saznao je naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Kad kraljica zabave stigne u Split, energija dostiže vrhunac. Studentski kampus ovoga je puta zasjao u posebnom svjetlu, a više od deset tisuća posjetitelja uživalo je u neponovljivoj atmosferi uz hitove Maje Šuput.



Više od desetljeća Maja Šuput dominira domaćom scenom, a svaki koncert je priča za sebe. Na splitskom kampusu s osmijehom se prisjetila svojih školskih dana, otkrivši kako su zabava i glazba oduvijek bile dio njezina života.



''Ja sam imala najbolju ekipu u srednjoj školi, bilo 22 cure i 22 dečka i nekako su svi dejtali sa svima. Mislim to sad zvuči malo glupo, ali da svatko si je našao nekog i zato su ti tulumi bili dosta zabavni. Onda sam upisala management u hotelijerstvu, ali sam u međuvremenu počela pjevati pa se nije našlo vremena za studiranje'', ispričala je.



Iako fakultet nije završila, hotelijerstvo je, kako kaže, postalo njezin hobi zbog strasti prema putovanjima. No, ono što je sigurno – Maja je s razlogom diplomirala showbizz i to s najvišim ocjenama.

''U svakoj sobi imam televizor čak i u kupaoni da nešto ne propustim kad perem zube. Ja sam baš televizijsko dijete i uvijek sam voljela taj glamur, pa nedeljni show, pa šta će voditeljice obući i nekako je to meni uvijek ostalo jako bitno i taj showbizz sam učila s televizije, a nakon toga je sve krenulo s pozornicom'', priča.



I dok Maja osvaja pozornice, njezino srce pripada sinu Bloomu. Uz osmijeh priznaje da je Bloom već sada šarmer i glavni u obitelji, iako još ne shvaća da je njegov svakodnevni život sve samo ne običan.



''Njemu je normalno da se s njim ljudi slikaju, on fakat ne zna da to nije normalno. Kad smo zajedno ne pitaju mene za sliku nego je li se mogu s njim. Kažem ako se dijete hoće slikati slikajte se, i onda on nekad kaže ne, ali u većini slučajeva da-da. Jako uživa u pažnji i to je na mene. Sve curice ga i mlađe i starije grle i ljube on misli da je i to normalno. Tako da on jako koristi tu ljubav i sve ih poziva doma, i svi su nam doma uglavnom i misli da je i to normalno'', priča Maja.



Bloom je već sada mali karakter, ističe Maja, dodajući kako ga uči najvažnijim vrijednostima. S osmijehom priznaje da je to ponekad izazovno, ali iznimno važno.



''Nije on mamin sin, ima on karakter, kaže on meni vrlo jasno, a ne ne. Ima karakter ima stav, neke stvari možeš djecu naučiti, a s nekom crtom se ipak sami po sebi i rode. Ja ga učim da se žena mora ispoštovati'', govori Maja.



Maja Šuput, s 20 koncerata u 30 dana i nepresušnom energijom, simbol je zabave. Uz hitove i osmijeh, svaki njezin koncert postaje nezaboravan spektakl.

