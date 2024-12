Holivudski glumac iznenadio ekipu jednog puba, našalili su se na njegov račun: ''Zaboravio si nam...''

Glumac Paul Rudd zabavljao se s mještanima i tamošnjim bendom u Dublinu, a oni su snimku podijelili na društvenim mrežama.

Holivudski glumac Paul Rudd iznenadio je mještane nakon što je svratio na piće u jedan pub u Dublinu.

Ovaj 55-godišnji glumac uživao je u tradicionalnom irskom piću u pubu Olympia u petak, zajedno s folk bendom Hermitage Green i nekolicinom stalnih gostiju. Glumac je bio ležerno odjeven, a dašak atmosfere s druženja bend je objavio na društvenim mrežama.

''Jučer smo završili tonsku probu u Olympiji i otišli na piće. Ako netko vidi Paula Rudda kako šeta Dublinom u majici Hermitage Green, slobodno mu priđite i pozdravite ga, stvarno je sjajan čovjek. A Paul, ako ovo čitaš - zaboravio si nam dati 15 eura za majicu'', našalili su se iz benda.

Legendarni glumac u Dublinu se nalazi zbog snimanja novog filma, piše Daily Mail.

Brojni obožavatelji lika i djela ovog glumca hvale njegov mladoliki izgled, a svojedobno je rekao kako se tajna njegova izgleda krije u osam sati sna i kako je to zapravo na vrhu popisa stvari koje radi za dobrobit svojeg izgleda.

"Onda prehrana, zatim utezi i kardiovježbe", izjavio je Paul.

Časopis People proglasio je Paula najseksi muškarcem na svijetu za 2021. godinu, a on je to tada prokomentirao u svojem stilu.

"Neću biti skroman, nabavljam čak i posjetnice, ali znam da će me moji prijatelji uništiti, to se od njih i očekuje. Zato mi i jesu prijatelji. Sada se nadam da ću konačno biti pozvan na neku od onih seksi večera s Clooneyjem, Pittom i Michaelom B. Jordanom. I pretpostavljam da ću biti na puno više jahti. Uzbuđen sam što ću proširiti svoj jahting život. I vjerojatno ću pokušati postati bolji u razmišljanju jer volim razmišljati. Mislim da će mi to pomoći da postanem tajanstveniji. I radujem se tome", našalio se Paul ranije.

