Prelijepa glumica hrabro je preskočila jedan odjevni komad, a ispod minijaturnog topića naziralo se baš sve!

Blake Lively došla je na set u kratkom bijelom topiću ispod kojeg nije nosila grudnjak te su joj se zbog toga ocrtavale bradavice.

Jedna od najljepših žena svijeta i glumica Blake Lively uhvaćena je na setu tijekom snimanja svog novog filma "It Ends with Us" u New Yorku.

Pojavila se s novom bakrenom bojom kose, a osim toga pažnju je privlačio i njezin ležerni, no opet pomalo provokativni stajling.

Naime, nosila je vojničke široke hlače na koje je kombinirala kratki bijeli top, a moglo se primijetiti kako nije nosila grudnjak jer su joj bradavice u potpunosti dolazile do izražaja.

Iako je rodila prije samo četiri mjeseca, glumica je pokazala svoju besprijekornu figuru u ovom outfitu i dokazala da se brzo vratila u formu.

Nedavno su strani mediji pisali kako su Blake i Ryan Reynolds navodno kupili kuću u Sjevernom Walesu, što je potaknulo nagađanja kako bi se iz New Yorka uskoro mogli preseliti u malo selo.

Podsjetimo, Blake i Ryan još nisu ni otkrili ime i spol svog četvrtog djeteta, koje je rođeno u veljači, a i malo je vjerojatno da će to učiniti s obzirom na to da žele da njihova djeca odrastaju što dalje od medija i javnosti. Uz novorođenče, Blake i Ryan imaju osmogodišnju kćer James, šestogodišnju Inez i trogodišnju Betty, s kojima su u javnosti viđeni tek nekoliko puta.

Blake se rijetko pojavljuje u javnosti, a iako svoju vezu ne izlažu previše, ona i Ryan mnogima su omiljeni slavni par zbog svoje spontanosti. S redovitom dozom sarkazma supružnici se međusobno šale i komentiraju, a ta ljubav traje već 11 godina.

