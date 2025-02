Javno objavio poruke kolegice kako bi osporio njezine optužbe za seksualno zlostavljanje

Justin Baldoni objavio je poruke Blake Lively koje mu je navodno slala nakon što je ona protiv njega podignula brojne optužbe.

Justin Baldoni proteklog je vikenda objavio web-stranicu kojom pokušava pridobiti mišljenje javnosti na svoju stranu, nakon što ga je kolegica Blake Lively tužila za seksualno uznemiravanje i uništavanje reputacije nakon rada na filmu "Priča završava s nama".

Ta internetska stranica služi mu kao podložak za tužbu od 400 milijuna dolara koju je podnio protiv Lively, njezina supruga Ryana Reynoldsa i časopisa "New York Times" zbog klevete.

Kako tvrdi Baldonijev odvjetnik Bryan Freedman, te poruke pokazuju koliko su stranke bile bliske na početku snimanja, dijeleći fotografije svoje djece.

"Osjećam isto. Tako je dobar osjećaj završiti posao na koji smo ponosni. I to činimo zajedno. Sve se jednostavno složi kad pronađemo ono pravo. A to je jednako ispunjavajuće kao i snimanje, marketing ili objavljivanje. Sve je to pripovijedanje priča. Zbog toga to radimo", stoji u poruci koju je Lively navodno poslala Baldoniju na početku snimanja.

"Hvala ti na suradnji. Stvarno sam ponosan na ono što radimo. Sviđa mi se sentimentalna Blake," odgovorio je Baldoni, na što je Lively u šali odgovorila: "Nikad je nisam upoznala."

U te poruke Baldonijev tim je uključio i poruke u kojima je Lively pozivala glumca na vježbanje scena u prikolici nakon što završi s dojenjem djeteta. Jedan je od segmenata u tužbi Lively protiv Baldonija i nedostatak koordinatora za intimne scene, koji je došao naknadno, no Baldonijev tim tvrdi kako je Lively bila ta koja se nije htjela susresti s njim. Sve ovo Lively je uključila u popis od 30 zahtjeva kojim su se Baldoni i predstavnici njegove producentske tvrtke WayFarer morali pridržavati nakon zaustavljanja snimanja, koje možete pročitati OVDJE.

I dok Baldoni ovime pokušava ublažiti štetu nastalu nakon objave detalja Livelyine tužbe u "New York Timesu", njihovi odvjetnici su se jučer susreli prvi put u sudnici pred sucem Lewisom Limanom. Kako i Freedman vodi aktivnu PR kampanju protiv Lively i njezine obitelji, gostujući na različitim televizijama i u podcastevima, njezini su odvjetnici zatražili da mu se izrekne zabrana javnog istupanja (gag order) jer postoji ozbiljan rizik da njegovo neprimjereno ponašanje utječe na nepristranost potencijalnih porotnika, dodajući kako beskrajni niz klevetničkih i izvansudskih izjava za medije mora prestati.

Sudac Liman zaprijetio je timovima ubrzanjem suđenja ako njihove stranke ne obuzdaju PR rat izvan sudnice. Također je naložio objema stranama da se pridržavaju Pravila profesionalnog ponašanja, koja odvjetnicima zabranjuju davanje izjava koje bi mogle imati "značajnu vjerojatnost" pristranosti porote.

U međuvremenu, Lively se u miru priprema za svoju tužbu te je u stalnom kontaktu sa svojim odvjetničkim timom.

"Ona vidi cijelu dramu oko tužbe kao nužnu prepreku, ali ne dopušta da joj to odvrati pažnju od glavnog fokusa – njezine djece", poručio je izvor za "People Magazine".

Početak suđenja je zakazano za 9. ožujka 2026., a sudac već sada planira spojiti obje tužbe u jedno suđenje, kao što je to bio slučaj s Johnnyjem Deppom i Amber Heard. S obzirom na složenost i ozbiljnost optužbi, očekuje se da će suđenje privući veliku medijsku pažnju i trajati duže vrijeme.

Starija sestra Blake Lively, Robyn, glumila je u nekoliko popularnih projekata. Više o njoj pročitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Pogledajte fotografiju s našim rukometašima zbog koje svi zavide ovoj našoj stjuardesi!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sevku je posebno dirnuo jedan trenutak s dočeka rukometaša, podijelila ga je na Instagramu!

Pogledaji ovo Celebrity Gola se pojavila na dodjeli, prizori su bili neugodni za sve: ''Treba se spasiti od njega, pogledom traži pomoć!''

Pogledaji ovo Celebrity Glumac kojeg regija obožava rasplakao je pratitelje posvetom sinu: ''Moraš živjeti. Moraš''

Pogledaji ovo Celebrity Zbog šokantno golih prizora svoje supruge kontroverzni glazbenik izgubio je ugovor vrijedan 20 milijuna dolara

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ove žene već su ranije izazvale nevjericu zbog posve prozirnih haljina na javnom mjestu