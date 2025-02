Ove žene su već ranije izazvale nevjericu zbog posve prozirnih haljina na javnom mjestu

Incident s Biancom Censori na dodjeli Grammyja nije bio jedini put kada su se na događanjima našle gole haljine, a mi smo se prisjetili onih najupečatljivijih.

Mediji već dva dana pišu i analiziraju potez Kanyea Westa i njegove supruge Biance Censori da se 30-godišnjakinja razgoliti na crvenom tepihu uoči dodjele nagrade Grammy 2025., nakon čega je par odmah udaljen.

Censori, za koju mnogi smatraju da je manipulirana od strane svog starijeg supruga, isprva je nosila krzneni kaput, da bi ga na tepihu skinula i pokazala da nema ništa ispod njega, dok su se njezini intimni dijelovi tijela vidjeli kroz veoma tanku tkaninu.

Međutim, Censori nije prva koja je na nekom događaju privukla pažnju golom haljinom, no raniji primjeri nisu bili toliko otkrivajući ili je osoba ispod nosila donje rublje.

Jedna od najpoznatijih haljina svih vremena je ona koju je Marilyn Monroe nosila na proslavi rođendana predsjednika Johna F. Kennedyja u njujorškoj dvorani Madison Square Garden, nedugo prije njezinog tragičnog odlaska 1962. godine. Usku, bež haljinu je dizajnirao Jean Louis, poznati holivudski kostimograf, a izrađena je od prozirne tkanine boje kože, ukrašena s oko 2.500 ručno ušivenih svjetlucavih kristala. Zbog svoje prozirnosti i boje, stvarala je iluziju da je Monroe bila naga, što je dodatno pojačalo dojam njene izvedbe.

Haljina je bila toliko uska da je Monroe morala biti ušivena u nju prije nastupa. Nije nosila donje rublje, oslanjajući se na strateški postavljene kristale kako bi ostala pristojna. Pod scenskim svjetlima, haljina je izgledala gotovo nevidljivo, ostavljajući dojam da kristali lebde na njenom tijelu.

Marilynina prijateljica Anna Strasberg ju je čuvala do 2016., kada ju je na aukciji kupio muzej Ripley's Believe It Or Not. U centar pozornosti je došla ponovno 2022. godine, kada ju je Kim Kardashian posudila za nošenje na Met Gali, potpuno promašivši temu, te ju nepovratno uništila.

Glumica koja se nije ustručavala pokazati sve na filmskom platnu je bila Jane Birkin, koja je preminula prije dvije godine. Modna ikona, po kojoj je ime dobila Hermesova torbica, na premijeri filma 1969. je hodala u prozirnoj kratkoj haljini ispod koje su joj se vidjele bradavice i donje rublje.

"Nisam shvatila da je haljina tako prozirna. Da sam znala, ne bih obukla gaćice!", priznala je Birkin 2019. u intervjuu za francuski Elle.

Glazbena ikona Cher pomogla je danas svjetski poznatom dizajneru Bobu Mackieju da stekne zvjezdani status. Jedna od kruna njihove dugogodišnje suradnje bila je haljina "gole iluzije" za Met Galu 1974. godine. Iako su šljokice pokrivale Cher na strateškim mjestima, haljina je izazvala velike kritike jer je previše otkrivala.

"Pitao sam je: ‘Što želiš nositi tamo, na Met Gala, kad idemo?’" prisjetio se Mackie. "Htjela je da idem s njom, a ja sam rekao: "Ići ću s tobom. Ali što želiš nositi? Moraš obući nešto što smo mi napravili." Zastala je na trenutak i rekla: "Želim nositi onu haljinu s perjem.""

Mackie je dodao kako do tada nije vidio toliko fotografa koji su iskakali iz sjene kako bi slikali osobu.

"No bilo je sjajno", zaključio je Mackie.

Fotografiju Cher u haljini pogledajte OVDJE.

Prozirna haljina Kate Moss iz 1993. godine bila je ključni trenutak koji je pokrenuo trend prozirne odjeće i "gotovo gole" mode u devedesetima. Tada devetnaestogodišnja Moss prisustvovala je događaju Look of the Year u bakrenoj najlonskoj haljini koju je dizajnirala Lisa Bruce, a ispod je imala crne gaćice. Da je haljina bila prozirna, Moss je shvatila tek kada su objavljene fotografije s eventa.

"Nisam znala da je ova haljina prozirna dok se sutradan nisu pojavile slike u novinama," otkrila je Moss za britanski Vogue. "Blic je učinio da izgleda kao da sam gola, jer zapravo, dok sam je nosila, nisam mislila da je toliko prozirna. Ali, očito, bila je."

Razmišljajući o svom nenamjernom naslijeđu gole haljine, manekenka je priznala kako ne bi vratila modni sat unatrag: "Mislim, da sam znala da ću o tome pričati i 30 godina kasnije… dobra haljina, dobra noć."

Rose McGowan podržala je svog tadašnjeg dečka Marilyna Mansona na odjeli nagrade MTV VMA 1998. godine u haljini koja se može smatrati pretečom "haljine" Biance Censori. Danas 51-godišnjakinja šokirala je Hollywood otkrivajućom haljinom od lančanica koja je pokazivala cijelo tijelo. Jedino što je McGowan razlikovalo od Censori jest to što je nosila tangice tigrastog uzorka.

Zvijezda serije "Čarobnice" kasnije je priznala kako je teško bilo slušati uvrede zbog odjeće, dodajući kako su joj fotografi učinili cijelu stvar neugodnom.

"Imate stotinu krupnih muškaraca koji viču iz sveg glasa, pokušavajući privući vašu pažnju, ali vaše tijelo ne razumije zašto se na njega viče i zašto je napadnuto… Osjećam se kao da me upravo gađaju mecima", izjavila je McGowan dvadeset godina kasnije, dodavši kako joj je ovo bio prvi izlazak u javnost nakon što ju je silovao producent Harvey Weinstein.

Preko 230 tisuće Swarovski kristala bilo je potrebno za Rihanninu golu haljinu koju je nosila na dodjeli nagrada CFDA 2014. godine.

Haljina koja je napravljena isključivo za Rihannu ostavila je malo toga za maštanje jer su se ispod nje mogle vidjeli gaćice bolje kože, Rihannine nebrojene tetovaže i bradavice jer pjevačica i poduzetnica nije nosila grudnjak, a nešto kasnije u zapozorju je i zaplesala. Video plesa možete pogledati OVDJE.

"Htjeli smo da bude malo skandalozno", izjavio je dizajner haljine Adam Selman, čiji je dečko Rihannin stilist, dodavši kako je najmanje osmero ljudi do zadnjeg trenutka dovršavalo haljinu. Ovaj dizajn izazvao je veliku pozornost Rihanninih fanova i ljubitelja mode, dospjevši na naslovnice zbog svog gotovo nepostojećeg, šokantnog efekta.

Kim Kardashian je na Met Gali 2019. godine, čija je tema bila "Camp: Notes on Fashion", privukla veliku pozornost jedinstvenom haljinom, koju je dizajnirao danas pokojni Thierry Mugler, što je bio njegov prvi novi dizajn nakon 20 godina. Haljina je bila osmišljena da prikaže viziju "djevojke iz Kalifornije koja izlazi iz oceana, mokra i kaplje", s prozirnim materijalom i detaljima koji su oponašali kapljice vode.

Kako bi postigla željeni izgled, Kardashian je nosila uski korzet koji je dodatno naglasio njezin struk. Kasnije je izjavila da je nošenje korzeta, za kojeg je morala vježbati, bilo izuzetno neugodno i da je ostavilo tragove na njezinoj koži.

Incident na Grammyju koštao je Kanyea Westa čak 20 milijuna dolara. Više o tome pročitajte OVDJE.

