Gdje je danas Marijan Ban? Nekoć je on pjevao našim rukometašima!

Daleka obala jučer je zabavljala publiku na dočeku rukometaša u Zagrebu, ali s njima nije bilo legendarnog Marijana Bana.

Otkako je prije osam godina napustio Daleku obalu, Marijan Ban potpuno se povukao sa scene, ali i iz javnog života.

Njegov nekadašnji bend jučer je zabavljao navijače na Trgu bana Jelačića na velikom dočeku srebrnih rukometaša, no umjesto Marijana poznate navijačke stihove Daleke obale pjevao je Jakša Jordes.

Nekoć je bez njega svako slavlje naših rukometaša bilo nezaobilazno, a nekih fotografija prisjetite se u našoj galeriji.

Osim što se ne pojavljuje u javnosti, ne daje ni intervjue, a zadnji put smo ga imali priliku vidjeti u travnju 2023. godine, kada je dobio Porina za životno djelo, a tom je prilikom Neno Belan objavio njihovu zajedničku fotografiju.

"Moj prijatelj i kolega, legendarni Marijan Ban, dobio je Porina za životno djelo, a meni je pripala čast da mu ga uručim u njegovom domu u Splitu, što sam s guštom i napravio. Marijane, hvala ti na tvojim divnim pismama", napisao je tada Belan.

Detalje o Banovu životu nakon odlaska sa scene otkrio je Boris Hrepić Hrepa, suosnivač i basist Daleke obale.

"Ban je u jednoj mirnoj, finoj, gospodskoj penziji. Uživa u svom potkrovlju gori, unuci su oko njega. Tu je prije bio samo kompjuter i njegov krevet. Sada je tu gomila igračaka i svega od unuka koji dođu i ostave to tu tako. 'To se ne dira, to su njihove instalacije. Nema tu slaganja, oni stave di stave i to tu tako mora stajat', reka mi je Ban. I sve on prati, sve on zna, drago mu je da Daleka obala to tako radi, Jakša Jordes mu je drag, drago mu je da ta priča ide dalje. A on voli svoj mir i uživa u njemu", ispričao je Hrepa 2023. godine za "Slobodnu Dalmaciju".

Godine 2017. Ban je medijima rekao da je bolestan. Pjevač je imao kilu, a liječnici su mu dijagnosticirali i aritmiju srca.

"Nasreću, bolest sam otkrio na vrijeme. Moglo je biti pogubno. Četiri doktora su me pregledavala. Ne smijem svirati dok me ne dovedu u red", izjavio je Ban koji vjeruje da su ga problemi zadesili zbog stresa.

"Nije alarmantno, ali mogao sam imati moždani udar", istaknuo je tada pjevač za "24 sata".

Ban danas ima 61 godinu, a kako je izgledao na početcima glazbene karijere i koliko se tijekom godina promijenio, pogledajte u našoj galeriji.

