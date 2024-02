Legendarni frontmen Daleke obale već sedam godina ne nastupa i ne pojavljuje se u javnosti, a evo kako je izgledao na početku svoje karijere

Marijan Ban slavi 61. rođendan, pa smo se tim se povodom prisjetili kako je izgledao na početku karijere, a njegov bivši kolega iz Daleke obale otkrio je i što radi otkako je nestao iz javnosti.

Otkako je prije sedam godina napustio Daleku obalu, Marijan Ban potpuno se povukao sa scene, ali i iz javnog života.

Osim što se ne pojavljuje u javnosti, ne daje ni intervjue, a zadnji put smo ga imali priliku vidjeti u travnju prošle godine, kada je dobio Porina za životno djelo, a tom je prilikom Neno Belan objavio njihovu zajedničku fotografiju.

"Moj prijatelj i kolega, legendarni Marijan Ban, dobio je Porina za životno djelo, a meni je pripala čast da mu ga uručim u njegovom domu u Splitu, što sam s guštom i napravio. Marijane, hvala ti na tvojim divnim pismama", napisao je tada Belan.

Detalje o Banovom životu nakon odlaska sa scene otkrio je Boris Hrepić Hrepa, suosnivač i basist Deleke obale.

"Ban je u jednoj mirnoj, finoj, gospodskoj penziji. Uživa u svom potkrovlju gori, unuci su oko njega. Tu je prije bio samo kompjuter i njegov krevet. Sada je tu gomila igračaka i svega od unuka koji dođu i ostave to tu tako. 'To se ne dira, to su njihove instalacije. Nema tu slaganja, oni stave di stave i to tu tako mora stajat', reka mi je Ban. I sve on prati, sve on zna, drago mu je da Daleka obala to tako radi, Jakša Jordes mu je drag, drago mu je da ta priča ide dalje. A on voli svoj mir i uživa u njemu", ispričao je Hrepa prošle godine za Slobodnu Dalmaciju.

Spomenuti Jakša Kriletić Jordes zamijenio je Bana u Dalekoj obali kada su se ponovno okupili 2019. godine, a bend se krajem prošle godine raspao.

"Ja mogu samo reći da mi je stvarno žao, ali kad nešto ne ide – ne ide i tu treba stati da bude neki ljudski razlaz", rekao je Jakša u IN magazinu.

Loši međuljudski odnosi u bendu dugo su ih mučili i razlaz je bio jedina logična i najpametnija opcija.

"Ima tu više stvari. Teško je to reći. Pjesme su toliko divne, o ljubavi, a mi smo između nas bili dosta zatvoreni i imali smo dosta međuljudskih problema koji se više nisu mogli podnositi", objasnio je tada.

Ban se oko raspada benda nije oglašavao, iako svoje obožavatelje često zabavlja objavama na društvenim mrežama u kojima komentira svakodnevna događanja jer, kako je rekao Hrepa, "sve on prati".

Podsjetimo, Daleku obalu osnovali su Marijan Ban i Boris Hrepić davne 1985. u Splitu, a njihovi su hitovi s vremenom postali evergreeni.

Ban je ovog 8. veljače napunio 61 godinu, a kako je izgledao na počecima glazbene karijere i koliko se tijekom godina promijenio, pogledajte u našoj galeriji.

