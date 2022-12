Nakon dugo vremena osvanula nova fotografija Marijana Bana, pogledajte kako danas izgleda legendarni frontmen Daleke obale

Neno Belan na svojem profilu na Facebooku pohvalo se fotografijama s druženja s Marijanom Banom kojeg dugo nismo vidjeli.

Pjevača Marijana Bana ne viđamo često otkako je otišao iz Daleke obale, a sada je nakon dugo vremena osvanula njegova nova fotografija.

Njegov kolega i prijatelj Neno Belan zabilježio je njihovo druženje i objavio fotke na svojem profilu Facebooku.

"Moj najdraži hrvatski kantautor i dobar prijatelj, Marijan Ban, poklonio mi je knjigu s notama i tekstovima njegovih pjesama, a dobio sam i posvetu...fala!" napisao je Belan uz fotku na kojoj pozira s nasmijanim Banom.

"Bravo za Bana", "Što je sa Banom? Nigdje ga nema!", "Veliki Ban", neki su od brojnih komentara ispod objave.

Njegov bivši bend nedavno je nakon više od dva desetljeća objavio novi album naziva "Kao sad", a naslovnicom su odali počast Banu s kojim ih veže neraskidiva nit iako ih je napustio 2001. godine.

''Ova dama u cvjetnoj haljini, to je jedan crtež koji je radila jedna gospođa, jedna slikarica, sad već u poznim godinama Marija Bombaredlli iz Splita koja visi u Banovoj kužini. Znači od kad ja znam za Banovu kužinu, znam za tu sliku, svi znamo za nju. I onda rekao da bude ona dio te priče i onda sam ja bio do Bana, ja sam slikao, skenirao i onda sam ja kao docrtao Split", ispričao je za In Magazin novi pjevač Daleke obale Jakša Kriletić Jordes.

"Ban je tu stalno uz nas. Njegova aura je tu sveprisutna cijelo vrijeme, nemoguće ju je zaobići u nijednom koraku tako da nek bude i na omotu", dodao je.

Daleka obala sprema se za nastup u Velikom pogonu Tvornice kulture kojim će u petak 9. prosinca zaokružiti sjajnu koncertnu godinu.