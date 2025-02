Veliki intervju s Nenom Belanom: ''Imao sam drugih interesa, ali glazba je uvijek bila jača''

Glazbenik Neno Belan 8. ožujka razveselit će brojne obožavatelje spektaklom u zagrebačkoj Areni, a koncert će, kaže nam, trajati oko četiri sata.

Legendarni Neno Belan na hrvatskoj glazbenoj sceni više je od 40 godina, a iza njega su nastupi, festivali, priznanja, ali i brojna publika, koja ga, kaže nam, najviše motivira. Uskoro će im zahvaliti velikim koncertom u Areni, a s njim smo popričali o glazbi, životu, a rekao nam je i pokoju rečenicu o kćeri i ljubavi.

Četiri desetljeća nikako nisu malo kada govorimo o glazbi, a Neno nam kaže kako smatra da nema univerzalne tajne za dugoročan uspjeh.

''Mislim da nema univerzalne tajne, ali vjerujem da je ključno ostati vjeran sebi i onome što voliš raditi. Glazba je moj način izražavanja, i kad stvaram, uvijek želim da to bude iskreno i autentično. Ljudi osjete kad nešto dolazi iz srca, i mislim da me to povezuje s publikom i održava svih ovih godina. Naravno, bitno je i prilagođavati se vremenu, ali bez gubitka vlastitog identiteta - to je prava umjetnost u dugoročnoj karijeri. I naravno, publika je moja najveća motivacija - njihova energija i podrška daju mi snagu da nastavim'', rekao nam je za početak ovaj glazbenik.

Kada se sada vratimo na početak njegove karijere - sve je krenuo još s Đavolima, a oni su bili njegov mladenački san koji se, nasreću svih, uspio ostvariti. Sada kada priča o tom periodu, kaže nam, nostalgija je neizbježna.

''Bili smo klinci s velikim entuzijazmom, ljubavlju prema glazbi i nevjerojatnom energijom. Sjećam se prvih proba, nastupa, prvog snimanja u studiju - to su bili trenuci koji su me oblikovali. Nostalgija je neizbježna, ali nije ona tugaljiva, više zahvalna. Gledam na to razdoblje kao na temelj svega što je došlo kasnije, i ponosan sam što smo ostavili trag u domaćoj glazbi. I danas, kad čujem neke od tih starih pjesama, osjećam onu istu energiju'', priznao nam je Belan.

Najveći utjecaj na njegov glazbeni put imali su, niti manje, niti više, veliki Beatlesi. Uz njih uvijek mu je jedno, kaže nam, bilo u krvi.

''The Beatles su definitivno bili moj najveći uzor - oni su najviše oblikovali moj svijet glazbe. No, nizali su se i drugi utjecaji: rock'n'roll 50-ih, talijanska canzona i generalno mediteranski zvuk, a naravno i klapska pjesma koja mi je u krvi. U kasnijoj fazi sam eksperimentirao i s latino zvukovima, reggaeom, ska ritmom, a i s mnogim drugim žanrovima, jer ipak sam ja jedan veoma znatiželjni Vodenjak. Svaki od tih elemenata pronašao je svoje mjesto u mojoj glazbi i nenametljivo se ušuljao u nju. A možda je najveći utjecaj imalo i samo more - odrastanje uz njegov zvuk, ritam valova i posebnu atmosferu koju Dalmacija nosi'', objasnio nam je simpatični Neno.

Kao dječak nije sanjao o velikim koncertima i svjetlima reflektora, a upravo mu je sve to, kaže, došlo prirodno.

''Gitara mi je bila bijeg u neki moj svijet, mjesto gdje sam mogao izraziti sve što osjećam. No, kad sam prvi put osjetio onu posebnu energiju s bine, kad sam vidio kako glazba povezuje ljude, tada sam shvatio da je to ono što želim raditi cijeli život. Naravno, imao sam i drugih interesa, ali glazba je uvijek bila jača'', priznao nam je.

Svojim obožavateljima sprema pravu poslasticu 8. ožujka, koncert u Areni, a ovaj spektakl će trajati četiri sata. Belan nam je otkrio i što spremaju svim vjernim obožavateljima.

''Plan je da to bude zaista poseban koncert, pravi spektakl! Nešto što će publika dugo pamtiti. Pripremili smo poseban program koji će obuhvatiti cijelu moju karijeru – od najranijih hitova do novih pjesama, uz brojne goste i neka iznenađenja koja ne mogu još otkriti, uz top produkciju, light, vizuale...Uz preko 30 vrhunskih glazbenika na bini! Garantiramo svjetski nivo... Koncert će trajati, vjerovali ili ne, čak oko četiri sata, jer volim duge koncerte jer kroz njih mogu ispričati svoju glazbenu priču kako treba, s puno emocija i energije koju volimo dijeliti s našom publikom. A naravno imam i što pokazati. Arena je posebno mjesto i siguran sam da će atmosfera biti nevjerojatna'', objasnio nam je.

A jedna posebna gošća na koncertu bit će i glazbenikova kći Nikolina.

''Nikolina će biti dio koncerta, i to mi jako puno znači. Talentirana je, ima osjećaj za glazbu, ali ona ide svojim putem i ne oslanja se na moje ime. Glazba joj je strast, ali bavi se i drugim kreativnim područjima'', rekao nam je Belan.

Tata i kći prije nekoliko godina ukrstili su svoje talente i glasove pa je nastala pjesma '' Ti i ja''.

''Naš zajednički rad na pjesmi bio je posebno iskustvo – lijepo je vidjeti da se kroz nju nastavlja neka glazbena nit, ali bez pritiska, već samo kroz ljubav prema stvaranju'', prokomentirao je glazbenik.

A ima li Neno Belan nekakav poseban ritual pred koncert?

''Nemam neki strogi ritual, ali volim prije velikog koncerta imati trenutak tišine, malo se povući i usredotočiti na ono što slijedi'', objasnio nam je.

Set listu ovaj glazbenik rijeko radi unaprijed jer, kaže nam, koncert nije samo izvođenje pjesama - to je komunikacija s publikom.

''Što se tiče redoslijeda pjesama, set listu rijetko radimo unaprijed, jer uvijek ostavljamo prostor za promjene. Koncert nije samo izvođenje pjesama – to je komunikacija s publikom, i ponekad energija večeri diktira tijek stvari. Ipak ponekad, na ovakvim mega-spektaklima, set lista ipak postoji zbog kompleksnosti cjelokupnog projekta...'', dodaje glazbenik.

Otkrio nam je i da su neke njegove pjesme inspirirane stvarnim događajima, a neke su jednostavno nastale iz mašte i emocija koje nije nužno doživio, ali su mu bile inspirativne.

''Na primjer, 'Srce od leda' je nastala iz osobnog iskustva, dok je recimo 'Kavanna' više proizvod mašte. Svaka pjesma naravno, ima posebno mjesto u mom srcu, ali mnoge su mi posebno drage jer su i obilježile određene trenutke u mom životu'', priznao nam je Belan.

Tijekom godina na koncertima je doživio i razne humoristične situacije - pucale su mu žice na gitari, padao je na pozornicama, a ispričao nam je i anegdotu s jednim psom.

''Bilo je mnogo smiješnih situacija! Jednom prilikom sam pao na pozornici, ali sam to pretvorio u dio nastupa i nastavio kao da se ništa nije dogodilo. Publika je to voljela, a ja sam naučio da se ne treba ustručavati smijati samome sebi. Sjećam se jednom u Splitu, usred pjesme mi je pukla žica na gitari, i umjesto da prekinem, jednostavno sam improvizirao i otpjevao stihove o tome što mi se upravo dogodilo. Publika je bila oduševljena! A jednom nam je na koncertu u Istri pas iz publike jednostavno došetao na pozornicu i legao pored bubnjara - nije se dao maknuti do kraja pjesme'', prisjetio se Neno.

A kada se svjetla ugase, i Neno Belan je jedan sasvim običan čovjek, otkrio nam je i je li bilo trenutaka u karijeri kada mu je bilo teško nositi se sa slavom i kada je osjećao pritisak javnost.

''Slava ustvari nikada nije bila moj cilj, pa sam je uvijek doživljavao kao nuspojavu posla koji volim. Naravno, bilo je trenutaka kad je bilo naporno - pritisci, očekivanja, konstantno putovanje... Ali uvijek sam znao pronaći ravnotežu. Najvažnije je sačuvati privatnost i ne izgubiti se u svemu tome, jer svakako, slava ima svoje izazove. Ponekad je teško biti stalno u centru pažnje, ali uvijek sam nastojao ostati autentičan i okružiti se ljudima koji me podržavaju. Glazba mi je uvijek bila utočište, a obitelj i prijatelji su mi pomogli da prebrodim teške trenutke'', iskreno nam je rekao Belan.

Glazba je oduvijek bila njegov put, a da nije bilo tako, kaže nam, njegovo idealno zanimanje bilo bi:

''Sasvim sigurno bio bi završio fakultet elektronike koji sam i pohađao, i stigao do pred kraj, i bio inženjer u možda nekoj telekomunikacijskoj tvrtki, ili tko zna gdje... Elektronika je moja druga velika ljubav, a Nikola Tesla, poput The Beatlesa u glazbi, moj veliki uzor... Srećom, danas posjedujem svoj tonski studio gdje stvaram, a ustvari upravo to je mjesto gdje se sastaju te moje dvije ljubavi - elektronika i glazba.''

A što Neno radi, kada ne radi?

''Volim, uživam recimo u kuhanju, pogotovo mediteranskih specijaliteta, i u druženjima s prijateljima. Ponekad uzmem gitaru u ruke bez plana, samo da se igram sa zvukovima – to je isto neka vrsta hobija, iako je povezano s poslom. Volim pogledati dobar i zanimljiv film. Volim voziti biciklu, obožavam igrati stolni tenis. Volim se ponekad izgubiti u prirodi… Obožavam putovanja i otkrivanja nekih mjesta gdje nikad u životu nisam bio...'', ispričao nam je glazbenik.

O njegovom privatnom životu malo toga se zna, a glazbenik je i dalje odlučio biti tajanstven po pitanju ljubavi.

''Privatni život uvijek nastojim držati dalje od reflektora jer smatram da su glazba i osobni život dvije odvojene priče. No, mogu reći da sam okružen ljubavlju, sretnim i bliskim ljudima, što mi je izuzetno važno. Ljubav je, uostalom, inspiracija za većinu mojih pjesama. Obitelj i prijatelji su mi nevjerojatno važni u životu. A moje srce? Slušajte moje pjesme i sve ćete znati'', rekao nam je.

Neno Belan rođen je u Splitu, kasnije se preselio u Zagreb, a zatim je svoju sreću pronašao u Rijeci.

''U Rijeku sam se preselio iz privatnih razloga, a Rijeka je postala i moj novi dom jer sam osjetio da mi nudi neku novu energiju i inspiraciju. Ta tranzicija se postepeno odvijala i trajala je godinama. Ovdje sam pronašao prave ljude za bend "Fiumens" te osjetio da mogu slobodno i na neki novi način stvarati'', rekao nam je te otkrio nedostaje li mu rodni grad:

''A Split je naravno uvijek i zauvijek u mom srcu, tamo su moji korijeni i predivne uspomene. Moje odrastanje, odgoj, školovanje. I naravno vrlo često boravim i dalje u njemu, jer mi i mama tu živi i sestre, a i hrpa nevjerojatno dobrih prijatelja.''

Osim Splita posebno mjesto u njegovom srcu ima i Brač na kojemu odmara svako ljeto, a upravo je taj otok njegova idealna lokacija za odmor.

''Apsolutno! Brač mi je utočište duše, mjesto gdje mogu biti na miru, uživati u prirodi i napuniti svoje baterije. Tamo često pronalazim inspiraciju, bilo da se radi o šetnjama uz more, slušanju valova ili jednostavno o promatranju zalaska sunca. Taj predivan Otok ima posebnu energiju, onu vrstu tišine koja ti dozvoli da osjetiš i sebe i svijet oko sebe.'', priznaje nam Belan.

Legendarni glazbenik otkrio nam je razmišlja li ponekad o umirovljenju ili je njegov plan nastaviti se baviti glazbom do kraja života?

''Dok god osjećam inspiraciju i dok god publika želi slušati moje pjesme, i naravno, dokle god budem mogao stajati na nogama – neću stati. Glazba nije samo posao, to je način života, strast koja me vodi i ispunjava. Nemam planova za umirovljenje jer iskreno, ni ne znam kako bih živio bez glazbe'', rekao nam je pa onda zaključio za kraj:

''I nešto ću vam prišapnuti - imam još puno planova i snova!''

