Dodijeljene statue jubilarnog 30. Porina: Pogledajte tko su sretni dobitnici!

U petak navečer održana je svečana dodjela jubilarnog 30. Porina! Boćarski dom u Zagrebu za tu je priliku prenamijenjen u svečanu dvoranu – crveni tepih na ulazu, LED ekrani, velika pozornica, spektakularna rasvjeta i sva najvažnija imena hrvatske glazbe na jednom mjestu.

Velik uspjeh na ovogodišnjem Porinu postigli su Parni Valjak i prijatelji osvojivši čak četiri statue. Njihov album ''Dovoljno je reći… Aki'', koji producentski potpisuju Marijan Brkić i Goran Martinac, proglašen je albumom godine, ali i najboljim koncertnim albumom. Parni Valjak slavio je i u kategoriji Najbolje izvedbe grupe s vokalom s pjesmom ''Ponovo'', a Goran Martinac i Marijan Brkić osvojili su Porina za snimku tog albuma.

Tri statue osvojili su Matija Cvek i Eni Jurišić za Pjesmu godine – ''Trebaš li me'', Najbolju vokalnu suradnju te za Najbolji videobroj redatelja Benjamina Strikea.

Jednak broj statua osvojili su i Davor Križić & Jazz orkestar HRT-a u sve tri jazz-kategorije – Najbolji album jazz-glazbe (''Insite''), Najbolju skladbu jazz-glazbe (''Waltz Through the Night'') i Najbolju izvedbu jazz-glazbe (''To the Lite''). Dobitnik tri statue na jubilarnom Porinu je i Chui, koji je dobio Porin u kategorijama Najbolji album instrumentalne glazbe (''Zagreb – Berlin'') i Najbolja instrumentalna izvedba izvan jazz i klasične glazbe (skladba ''Nine Views'') te u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja, čije autorstvo potpisuju Igor Kordej i Marina Leskovar.



Dobitnik Porina za Novog izvođača godine je Marko Bošnjak.

Najboljim albumom zabavne glazbe proglašen je album ''Ime mi je nevažno'' Tedija Spalata, koji producentski potpisuju Tedi Spalato, Leo Škaro, Ivan Popeskić, Nikša Bratoš, Mario Božić, Branimir Mihaljević, Aljoša Šerić, Ante Gelo, Joško Klarić, Hrvoje Domazet, Miro Alduk i Jan Ivelić.



Porina za Najbolji album pop-glazbe osvojili su Darko Rundek & Jazz orkestar HRT-a s albumom ''Za vašu posljepodnevnu razonodu'', koji produkcijski potpisuje Igor Geržina. Najbolji album rock-glazbe je ''Kao sad'' Daleke obale, čiju produkciju potpisuje Leo Anđelković, a najbolji album alternativne glazbe je ''Still Waters'' J. R. Augusta, koji potpisuje produkciju s Draženom Završkim. Porin za Najbolji album hip-hop glazbe otišao je u ruke Ede Maajke za album ''Moćno'' producenta Matka Šašeka. Pocket palma osvojio je Porina u kategoriji Najbolji album elektroničke glazbe s albumom ''Atomi rework''.

Porina u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba osvojila je Ivana Kindl za skladbu "Netko ko me čuva", dok je Porin za Najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao nažalost preminulom Massimu za skladbu ''Zamisli''.



Porin za Najbolji aranžman pripao je Mironu Hauseru za skladbu ''Ena'' u izvedbi Darka Rundeka & Jazz orkestra HRT-a. Producent godine je Ivan Pešut.



Porina za Najbolji album folklorne glazbe osvojile su Đurđevčice za album ''Pozvale so dekle dečke'' (glazbeni producenti: Kristina Benko Markovica i Davor Jendrašić). Najboljim albumom etno-glazbe proglašen je album ''Folk&Roll'', koji izvode Singrlice & Sudar Percussion, a koji producentski potpisuju Bernard Mihalić i Tomislav Jozić. Najboljim albumom tamburaške glazbe proglašen je album ''Zagrabi Mando, zagrabi'' Zagrebačkih tamburaša i gostiju, koji producentski potpisuje Darko Dervišević. Porin za Najbolji album pop-folklorne glazbe pripao je Kvartetu Gubec za album ''Za pajdaše'' (glazbeni producent: Rajko Suhodolčan). Najboljim albumom world music glazbe proglašen je album ''Untamed'' Borna Šercar's Jazziane Croatice feat. Lado.

Najboljim albumom klasične glazbe proglašen je album ''Boris Papandopulo: Hrvatska misa'', izvođači su Zbor HRT-a i solisti Darija Auguštan, Martina Gojčeta, Stjepan Franetović i Robert Kolar te dirigent Tomislav Fačini, producenta Vjekoslava Nježića, koji je trijumfirao i u kategoriji Najbolje produkcije albuma klasične glazbe s istim albumom.



Porina za Najbolju skladbu klasične glazbe osvojio je Gordan Tudor za skladbu ''Scene, za kvartet saksofona'', koju izvodi Kvartet Papandopulo.



Porina za Najbolju izvedbu klasične glazbe osvojio je Petrit Çeku za skladbu "Goran Listeš: Omaggio a Marko Ruždjak Op.17'' s albuma ''Ommagio a Goran – Muzika za gitaru Gorana Listeša''.

U kategoriji Najbolje snimke albuma klasične glazbe Porina su dobila dva majstora snimanja, i to Božidar Pandurić za album "Borić / Čop / Kiš: 40" izvođača Cantus Ansambla te Marin Fulgosi za album ''Johann Sebastian Bach (1685.-1750.): Goldberg variations'' Pavla Mašića.



Najboljim tematsko-povijesnim albumom proglašen je album ''Ruke (Remastered 2022)'' izvođača Darka Rundeka, autora izdanja Tibora Šehtla.



Najboljim albumom popularne duhovne glazbe proglašen je album ''Het'' grupe Emanuel, čiju produkciju potpisuju Zoran Švigir, Domagoj Pavin i Petar Ivkić.



Najboljim albumom s raznim izvođačima proglašen je album ''Femme Nouvelle vol. 3'', čija je urednica izdanja Lana Čulig.

Ove godine statue Porina za životno djelo pripale su Dušanu Šarcu, Marijanu Banu i postumno prerano preminulom Massimu. Jedan dio programa večeras bio je posvećen upravo njima – velikim i nezamjenjivim imenima hrvatske glazbene priče.



Prijenos uživo započeo je izvedbom hitova koji su prethodnih godina nagrađeni Porinom za Pjesmu godine, a kroz cijelu svečanost, izvedbe i uzbuđenje dodjele statua gledatelje je vodilo nekoliko poznatih imena – Danijela Trbović, Robert Ferlin, Zrinka Cvitešić, Marko Tolja, Barbara Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Scenarist i redatelj prijenosa bio je Mario Kovač, koscenaristi Milan Majerović – Stilinović i Josip Radić, scenograf Miroslav Hrg; a za vrijeme svečane dodjele jubilarnih statua nastupili su: Darko Rundek, Elemental, Svadbas, Detour, Lu Jakelić, Hiljson Mandela, Edo Maajka, Chui, Zvonimir Radišić, Miach, Marko Bošnjak, Mia Dimšić, Kvartet Papandopulo, Ivan Dečak, Neno Belan, Meritas, Tedi Spalato, Davor Križić i Jazz orkestar HRT-a, Vanna, Ivana Kindl, Silente, Matija Cvek, Pavel te Sanja, Marinko i Zec.

