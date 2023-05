Djevojka koja je rasplakala Hrvatsku svojom bolnom životnom pričom otkrila zašto je otvorila dušu pred kamerama: "To je već vrijedno!"

Nora Dominko s nama je podijelila svoje dojmove nakon ispadanja iz showa Survivor, u kojem je dogurala do finalnog tjedna.

Svoju avanturu u showu Survivor završila je i 23-godišnja Nora Dominko.

Iako je ispala u finalnom tjednu, ne žali jer se nije nadala da će ovako dugo ostati u showu.



"Nadala sam se da ću ostati barem mjesec dana u showu jer smatram da je taj period dovoljan da istinski osjetiš i doživiš Survivor, tako da me svakako iznenadilo što sam ostala gotovo do samog kraja. Nije mi žao što nisam pobijedila, smatram da sam na razne načine tijekom showa pobijedila samu sebe, svoje strahove i mane", kazala nam je Nora, a s nama je podijelila i svoje dojmove iz showa.



"Cijelo iskustvo pamtit ću po divnim ljudima s kojima sam sve proživjela, najljepšim zalascima sunca i, naravno, gladovanju. Najteže mi je bilo preživjeti prva dva tjedna, kad nisam mogla osvojiti bod pa sam se osjećala beskorisno i jadno naspram ostatka plemena", priznaje.

Teško joj je pala i razdvojenost od najbližih.



"Najviše od svega su mi nedostajali dečko Dino i naš pas Seth, mislim da nije prošao jedan dan, a da to nisam nekome u plemenu rekla", govori Nora.

No, priznaje i da bi opet sve ponovila.

"Svakako bih se prijavila ponovno da imam priliku! Ne bih promijenila ništa jer smatram da sam iz svega izašla iskrena i svoja, a to mi je najbitnije", ističe.

Otkrila nam je i tko su njezini favoriti za pobjedu.



"Mislim da su pobjedu najviše zaslužili Leo i Sanja jer su najviše radili u plemenu i konstantno bili među najboljima u statistici i na poligonima", otkrila nam je Nora.

Leo je i jedan od kandidata s kojima se najbolje povezala.

"Najviše sam se zbližila s Filipom, Anđelom, Tonkom i Leom, s kojima planiram provesti ljeto zajedno, čemu se jako veselim! Ne postoji osoba koju više ne želim vidjeti, ipak su to ljudi koji su bili važan dio ovog iskustva, kakvi god da nam odnosi u showu bili", govori.

A jesu li među nekim kandidatima rodila i ljubav?

"Više su se prijateljstva rađala nego ljubavi, a možda se i varam, vidjet ćemo", kaže Nora.

Nora je pred kamerama ispričala i svoju tešku životnu priču, kojom je dirnula svoje kolege iz tima, ali i brojne gledatelje, a evo i zašto je to učinila.



"Svoju životnu priču ispričala sam u nadi da ona motivira osobe koje prolaze kroz istu ili sličnu situaciju! Nije mi žao što sam je ispričala jer sam sigurna da je motiviralo barem jednu osobu, a to je već vrijedno", ističe.

Prepričala nam je i jedan trenutak iz kampa koji kamere nisu zabilježile, a njoj se urezao u pamćenje.



"Atmosfera u plemenu iza kamera je većinski bila smirena. Naravno da je bilo svađa i nesuglasica, ali smo u jednom trenutku shvatili da jednostavno moramo prihvatiti različitosti jedni drugih i naučiti se slagati unatoč njima. Nikad neću zaboraviti kad je Sanja kamenom gađala pticu u letu, koja se uplašila i iz kljuna ispustila komad kruha. Donijela ga je do nas sva uzbuđena i podijelila sa svima koji su ga htjeli jesti u tom trenutku, ne sjećam se tko je to sve bio. Kad si gladan, stvarno nisi svoj", priča kroz smijeh.

S nama je podijelila i svoje planove za dalje.



"Nakon showa vraćam se svojoj ulozi trenerice te nastavljam graditi svoje znanje u području fitnessa, to je ono što me usrećuje i u čemu sam dobra", pohvalila se Nora.

No, na jednu će se novost još morati priviknuti.

"Iskreno, nisam svjesna činjenice da se moje lice prikazivalo na televiziji i da bi me dosta ljudi moglo prepoznati, ali ako dođe do toga, bit ću OK, nadam se", priznaje.

Na kraju je uputila i savjet svima koji bi se voljeli prijaviti u Survivor.

"Survivor je dosta fizički zahtjevan, ali i psihički, iako možda na televiziji ne izgleda tako. Provesti više od dva i pol mjeseca u teškim uvjetima, boreći se na poligonima uz minimalno hrane i deset različitih karaktera nije lagan zadatak, ali je na kraju predivno iskustvo koje stvarno vrijedi imati!" poručuje Nora.

