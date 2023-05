Prvi televizijski intervju Nenada Tatarinova: Evo što nam je sve otkrio o braku s Majom Šuput i o bolesti s kojom se suočio još u osnovnoj!

Otkad je u braku s Majom Šuput, medijski je eksponiran. Nenad Tatarinov uspješan je poslovni čovjek koji je u svojem prvom televizijskom intervjuu našoj Juliji Bačić Barać za In magazin otkrio čime se sve bavio prije nego je upoznao Maju, čime ga je osvojila pjevačica te kako se slaže s punicom. Progovorio je i o vitiligu koji ima od djetinjstva.

Suprug Maje Šuput, otac malenog Blooma, ali i uspješan poslovni čovjek. Sve je to Nenad Tatarinov. Prvi put nakon 4 godine braka s Majom, odlučio je stati pred kamere.

''Supruga je dovoljno na televiziji i to je nekako bio dobar balans, mi u pravilu imamo dobar balans u odnosu i vezi'', zaključio je Nenad.

Na medijsku pozornost koju izaziva njegova supruga naviknuo se, a sad već i njega prepoznaju na ulici, ipak mnogo manje nego Blooma.

''Nisu možda sigurni, ali iskreno ne idem za tim ja vjerujem, a tako se i osjećam da sam isti kao prije. Pogotovo kad vide malog Bloomića onda da, naravno kad je Maja, to je neka druga priča. Bloom je iznimno popularan, jedan širok krug ljudi prati Blooma zbog njegove posebne energije, barem tako mi vjerujemo, njegove posebne energije, posebnog duha. Postao je jednostavno neminovo vrlo interesantan široj publici, tako da on je zvijezda'', zaključio je Nenad.

Maleni Bloom od jeseni kreće u vrtić, a svu brigu o njemu Maja i Nenad podijelili su ravnopravno.

''Imamo tim koji uskače ali smo tu vrlo, vrlo sami koncentrirani na njega i ponekad kad stvarno nam zatreba onda imamo pomoć. Tu smo oboje kod nas je to jedan timski rad koji jednostavno nema druge opcije, od početka smo involvirani oboje u istoj mjeri. Mi vjerujemo da je jedino tako moguće dalje. Na kraju krajeva treba uvijek naći nekakav trenutak kad se možemo posvetiti jedno drugome to je isto tako bitno, to se ne smije zaboraviti'', kaže Nenad.

Maja i Nenad partneri su i kad je posao u pitanju, zajedno su uspješno razvili njezin brend.

''Uvijek imamo milijun i jednu ideju i milijun i jedan plan. Ciljano targetiramo tržište od 5, 6 do 12, 13, 14 godina ovisno o tiplogiji proizvoda koje imamo i uvijek radimo nešto novo'', kaže.

Tatarinov je diplomirao na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a magistrirao u Italiji. Raditi je počeo još kao srednjoškolac, i to u hotelu.

''Uvijek je bilo moraš nešto raditi, ali počeo sam na odjelu sporta i rekreacije i tu sam prošao u smislu turizma apsolutno sve. Moja je karijera vezana uz hotelijerstvo od samih početaka pa nadalje. Tu sam postigao sve što sam nekad davno zacrtao, sad bi mogao tu jako puno o tome pričati jer pozicije na kojima sam radio su bezbrojne'', kaže.

Danas je suradnik i u poznatoj agenciji za nekretnine, a tijekom karijere radio je i niz drugih poslova.

''Bio sam direktno vezan za državnu upravu pa u jednom ogromnom holdingu, radili smo iznimno velike investicije u Hrvatskoj, vjerujem da sam gdje god sam radio ostavio nekakav pozitivan učinak'', kaže.

Na prvi pogled njega je osvojila Maja, koju je zavolio zbog njezinih brojnih kvaliteta.

''Lijepa osoba, ona je jedna onako sjajna, otvorena osoba svojom energijom, radošću, toplinom te privuče. Njena energija je ta koja je specifična i otvorenost je ta koja te privuče. Sve u svemu u jednom malom pakiranju jedno čudo, eksplozija emocija. Zato se ja osjećam uvijek uz nju jako dobro'', kaže.

Od prvog dana odlično se slaže i s Majinom mamom.

''S Majinom mamom se super slažem od početka tako da Majina mama je vrlo jedna jednako kao i Maja energična, vesela osoba, sjajnog duha i uvijek je to zabavo, uvijek je to jedno posebno druženje'', kaže.

Ovaj zaljubljenik u hotele, hranu i vino, zaista dobro se snalazi i u kuhinji.

''Ne mogu reći da sam strastveni kuhar, ali volim provoditi vrijeme u kuhinji kad imam vremena'', kaže.

Od djetinjstva se Nenad suočio s kožnom bolesti vitiligo, koja uzrokuje gubitak pigmenta i pojavu bijelih mrlja na koži.

''Nemam nekakav problem s time. Vitiligo imam dugi niz godina otkad sam možda osnovna, srednja i već dulje vrijeme je tako kako je, nadam se da se neće raširiti'', kaže.

40. rođendan proslavio je nedavno na Ibizi, a upravo su putovanja još jedna zajednička strast bračnog para Tatarinov. Oni su pravi primjer kako skladan par može dobro funkcionirati i privatno i poslovno.

