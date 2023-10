Ella Dvornik više nije plavuša, a i skratila je kosu: ''Tko je ova djevojka? Super ti je boja!''

Ella Dvornik u novoj objavi pohvalila se pratiteljima novom frizurom.

Ella Dvornik često mijenja svoju boju ili dužinu kose, a njezini pratitelji to uvijek s veseljem dočekaju i komentiraju.

Sada je objavila niz fotografija u kojima je pokazala kako je skratila svoju kosu na dužinu iznad ramena te ju obojala u nijansu kestena.

"Ma idemo kratko ljudi!!! Osušim i gotovo! Naravno da sam ubacila i ekstenzije za volumen! Ali ne mogu opisati koliko sam zavoljela kraću kosu. Jeste vi team duga ili kratka?", napisala je u opisu.

"Ma tebi sve super stoji i boje i dužine, sve ti je top", "Tko je ova djevojka", "Super ti je boja", "Ulalala", samo su neki od komentara.

Koji ste vi tim? duga kosa

kratka kosa duga kosa

kratka kosa Ukupno glasova:

"Uvijek volim kad idem iz jedne krajnosti u drugu. Iz tamnosmeđe u bijelo, tad mi je najdraže jer mi je to tad šok. Jako volim bijelu kosu, ali mi je teško održavati. Kad sam cijela neprirodna barem da kosa izgleda prirodno. Ne znam postoji li išta više što je prirodno na meni", ispričala je Ella nedavno u podcastu 'Make up my day' Jelene Perić.

Ella i s uskoro bivšim surpugom Charlesom dijeli roditeljske obveze, zajedno sudjeluju u odgoju svojih djevojčica i zajedno žive, a sve to dok su u procesu razvoda. Da se razvode potvrdila je sama Ella, i to nakon što su proveli zajedno 10 godina, od čega četiri u braku, a dobili su i dvije kćeri, Balie i Lumi. Vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razvodu Ella je potvrdila nakon višemjesečnih šuškanja o toj temi.

