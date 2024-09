Drama oko slavne glumice i njenog novog filma upravo je dobila epilog, sad ju brani i šogor: ''Istina još...''

Blake Lively brane prijatelji, susjedi, skoro cijela glumačka ekipa filma ''It Ends With US'', ali ne i fanovi.

Ne stišava se drama oko glumice Blake Lively i filma ''It Ends With Us'' koji je nedavno stigao u svjetska, ali i hrvatska kina. Holivudska glumica u filmu ima glavnu ulogu, a ujedno je i producentica. Blake je kritiziraju zbog navodne svađe s glavnim glumcem Justinom Baldonijem, ali i zbog nekoliko komentara tijekom jednog intervjua.

Poruku podrške na društvenim mrežama poslao joj je i Bart Johnson, suprug njezine starije sestre.

"Moja najbolja prijateljica već 30 godina! 30 godina sam imao privilegiju biti prijatelj s ovako ljubaznom, punom ljubavi, predanom, vrijednom i inspirativnom, snažnom ženom!! Nekim tko želi učiniti svijet boljim mjestom i tko je bio izvanredan uzor na milijun načina - brinući se za druge, šireći dobrotu i, moj osobni favorit, stavljajući svoju obitelj na prvo mjesto", napisao je i na kraju poručio:

"Kad odrastem, želim biti poput nje. Čeka me dug put, Volim te, Blake".

Bart se uz to obračunao i s jednim od pratitelja koji tvrdi da Lively griješi što "promiče sreću u okruženju obiteljskog nasilja bez ikakvog obzira prema žrtvama".

"Siguran sam da imaš veliko srce i da želiš najbolje. Mogu vam obećati da istina još nije izašla na vidjelo. Blake je radila više na ovom filmu nego na bilo čemu što sam vidio u svom životu. Jer joj je to toliko značilo", napisao je Bart.

Lively je 25. kolovoza proslavila 37. rođendan, ali u javnosti se najviše priča o sukobu s glumcem Justinom Baldonijem. Nakon premijere, mnogima je zapelo za oko to što glumci nisu htjeli zajedno pozirati.

Uz to, Baldoni je većinu intervjua dao sam, a ostatak ekipe je to napravio zajedno, piše E! Online. Fanovi su primijetili da je Lively u filmu previše promovirala proizvode za kosu, što su joj posebno zamjerili u filmu takve tematike.

Baldoni se navodno i raspitivao o kilaži slavne glumice, ali to je opravdao problemima u leđima. Glumcu je zasmetalo i previše uplitanja Ryana Reynoldsa, supruga Blake Lively u scenarij.

