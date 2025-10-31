Tetovaže koje vidite na licu ove djevojke od posebnog su značenja, svoju kulturu s ponosom predstavlja

Upoznajte predstavnicu inuit zajednice na TikToku koja je slavljenjem svojih predaka doživjela svjetsku slavu.
Kanađanka inuit podrijetla svojim je autentičnim i snažnim online prisustvom uspjela privući 4,4 milijuna pratitelja na TikToku.3 vijesti o kojima se priča potražnja je ogromna! Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu okrenula je novi list Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca ne kriju sreću Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku
Zove se Shina Nova, rođena je 30. lipnja 1998. godine u pučkoj zajednici Puvirnituq u regiji Nunavik (Sjeverni Québec), u Kanadi. Sa samo četiri godine odselila je u Montréal, gdje je i odrasla.
Shina Nova - 2 Foto: Instagram
Shina Nova - 1 Foto: Instagram
Njezina majka, Caroline Novalinga (poznata kao Kayuula), profesionalna je izvođačica inuit grlnog pjevanja (''throat singing''), i upravo je pod njenim vodstvom Shina već sa sedam godina započela učiti tu rijetku i tradicionalnu umjetnost.
Shina sama opisuje sebe kao ''polu Inuk, polu Quebecoise''.
Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova
Zašto je postala popularna?
Postavila je svoj prvi video na TikToku u ožujku 2020., u kojem izvodi grlno pjevanje zajedno s majkom. Taj autentičan sadržaj brzo je pobudio zanimanje. Tradicija inuit grlnog pjevanja gotovo je nestala nakon što su je kršćanski misijonari u 20. stoljeću proglasili neprihvatljivom.
@shinanova We are still here and we are stronger than ever ✊🏼 #indigenous #throatsinging #inuit #culture #tradition @kayuulanova ♬ original sound - Shina Nova
Osim toga, Shina ponosno pokazuje i tradicionalna inuit odijevanja (parke od krzna, rukavice, kapa) koje izrađuje njezina majka, objašnjenja kulturnih praksi poput tunniit (tradicionalnih tetovaža lica kod Inuit naroda), osvješćivanje društvenih i povijesnih tema koje se odnose na autohtone zajednice (poput sustava internatskih škola, problema nestalih i ubijenih autohtonih žena).
@shinanova Inuit and Yupiit invented the snow goggles "iggaak" to avoid snow blindness. Handmade traditionally with ivory, antlers and driftwood👏🏼😎 #inuit #iggaak #snowgoogles #yupik #invention #TikTokforGood #TikTok_Partner#greenscreen ♬ The Chain (2004 Remaster) - Fleetwood Mac
Također, pokazala je i specijalitet u kojem uživaju, muktuk. Muktuk je tradicionalna hrana Inuita i drugih cirkumpolarnih naroda, a sastoji se od kitove kože i sala.
@shinanova The sound of cutting beluga blubber @Kayuula Nova #beluga #mattaq #inuit #traditional #TikTokforGood #TikTok_Partner ♬ original sound - Shina Nova
Ono zbog čega je posebno privukla pozornost su tetovaže na licu. Tetovaže lica kod Inuit naroda – tunniit – imaju duboko značenje. Upravo je Shina javno podijelila svoj prvi znak tetoviranja lica, koje se sastoji od trokutastog znaka na svakoj obraznoj strani i vertikalne linije na bradi. Svete su to oznake koje Inuit žene nose već tisućljećima.
Nekada su simbolizirale snagu, zrelost, pripadnost i duhovnost, a svaka crta imala je posebno značenje. Vertikalna linija na bradi, primjerice, označavala je ulazak djevojke u odraslo doba, dok su oznake na obrazima donosile zaštitu i povezanost s prirodom.
Kako je tekao proces tetoviranja, Shina je pokazala u videu.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je dama širokog osmijeha sa špice? Na Instagramu je prati gotovo 100 tisuća ljudi
No, kolonizacija i misionarske zabrane gotovo su izbrisale tu tradiciju – sve dok je nova generacija, predvođena ženama poput Shine, nije vratila u život.
''Svaka linija na mom licu predstavlja žene koje su prije mene morale skrivati tko su. Ja više ne skrivam'', rekla je Shina u jednom intervjuu.
Kroz svoj sadržaj, Shina daje glas zajednici i tradiciji koja je bila marginalizirana, i omogućuje široj publici da je upozna — ne kao egzotičan fenomen, nego kao živi, suvremeni kulturni izraz.
Shina Nova - 3 Foto: Instagram
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Skandal je visio o koncu! I najhrabriji bi dvaput razmislili prije nego što bi obukli ovakav top
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fotke od milijun lajkova! Ibrahimović se hvalio maskom, ali je isklesani torzo ukrao show
Pogledaji ovo Celebrity Naš glazbenik dobio četvrto dijete, preslatkom fotkom otkrio je spol prinove