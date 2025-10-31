Tetovaže koje vidite na licu ove djevojke od posebnog su značenja, svoju kulturu s ponosom predstavlja

Upoznajte predstavnicu inuit zajednice na TikToku koja je slavljenjem svojih predaka doživjela svjetsku slavu.

Kanađanka inuit podrijetla svojim je autentičnim i snažnim online prisustvom uspjela privući 4,4 milijuna pratitelja na TikToku.

Zove se Shina Nova, rođena je 30. lipnja 1998. godine u pučkoj zajednici Puvirnituq u regiji Nunavik (Sjeverni Québec), u Kanadi. Sa samo četiri godine odselila je u Montréal, gdje je i odrasla.

Shina Nova - 2 Foto: Instagram

Shina Nova - 1 Foto: Instagram

Njezina majka, Caroline Novalinga (poznata kao Kayuula), profesionalna je izvođačica inuit grlnog pjevanja (''throat singing''), i upravo je pod njenim vodstvom Shina već sa sedam godina započela učiti tu rijetku i tradicionalnu umjetnost.

Shina sama opisuje sebe kao ''polu Inuk, polu Quebecoise''.

Zašto je postala popularna?

Postavila je svoj prvi video na TikToku u ožujku 2020., u kojem izvodi grlno pjevanje zajedno s majkom. Taj autentičan sadržaj brzo je pobudio zanimanje. Tradicija inuit grlnog pjevanja gotovo je nestala nakon što su je kršćanski mis­ijonari u 20. stoljeću proglasili neprihvatljivom.

Osim toga, Shina ponosno pokazuje i tradicionalna inuit odijevanja (parke od krzna, rukavice, kapa) koje izrađuje njezina majka, objašnjenja kulturnih praksi poput tunniit (tradicionalnih tetovaža lica kod Inuit naroda), osvješćivanje društvenih i povijesnih tema koje se odnose na autohtone zajednice (poput sustava internatskih škola, problema nestalih i ubijenih autohtonih žena).

Također, pokazala je i specijalitet u kojem uživaju, muktuk. Muktuk je tradicionalna hrana Inuita i drugih cirkumpolarnih naroda, a sastoji se od kitove kože i sala.

Ono zbog čega je posebno privukla pozornost su tetovaže na licu. Tetovaže lica kod Inuit naroda – tunniit – imaju duboko značenje. Upravo je Shina javno podijelila svoj prvi znak tetoviranja lica, koje se sastoji od trokutastog znaka na svakoj obraznoj strani i vertikalne linije na bradi. Svete su to oznake koje Inuit žene nose već tisućljećima.

Nekada su simbolizirale snagu, zrelost, pripadnost i duhovnost, a svaka crta imala je posebno značenje. Vertikalna linija na bradi, primjerice, označavala je ulazak djevojke u odraslo doba, dok su oznake na obrazima donosile zaštitu i povezanost s prirodom.

Kako je tekao proces tetoviranja, Shina je pokazala u videu.

No, kolonizacija i misionarske zabrane gotovo su izbrisale tu tradiciju – sve dok je nova generacija, predvođena ženama poput Shine, nije vratila u život.

''Svaka linija na mom licu predstavlja žene koje su prije mene morale skrivati tko su. Ja više ne skrivam'', rekla je Shina u jednom intervjuu.

Kroz svoj sadržaj, Shina daje glas zajednici i tradiciji koja je bila marginalizirana, i omogućuje široj publici da je upozna — ne kao egzotičan fenomen, nego kao živi, suvremeni kulturni izraz.

Shina Nova - 3 Foto: Instagram

