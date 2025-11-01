Fotke od milijun lajkova! Ibrahimović se hvalio maskom, ali je isklesani torzo ukrao show

Legendarni nogometaš objavio je fotke na Instagramu u Joker izdanju, no sve su oči bile uprte u njegov torzo.

Zlatan Ibrahimović ove je godine za Noć vještica uskočio u ulogu jednog od najpoznatijih negativaca – Jokera.

Fotografije iz kupaonice na kojima nanosi karakterističnu šminku podijelio je sa svojih gotovo 63 milijuna pratitelja na Instagramu.

"Smiješi se. To zbunjuje ljude'', kratko je napisao uz fotke.

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

No, iako je maska bila efektna, pažnju je mnogima ukralo nešto drugo – činjenica da na fotkama nije nosio majicu. Pokazao je svoje prepoznatljive tetovaže i mišićavo tijelo, a objava je skupila preko milijun lajkova.

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

U komentarima su se redali komplimenti, šale i reference na Zlatanovu beskompromisnu pojavu.

''Čarobni osmijeh i vrhunska šminka'', ''Predivan čovjek'', ''To se zove zgodan muškarac'', ''Remek djelo'', ''Wow'', ''Besprijekoran'', ''Zlatan ne nosi masku, ona nosi njega'', ''Bravo'', dio je komentara s Instagrama u moru emotikona vatrica i srca.

Zlatan je i nedavno užario mreže golišavim videom iz saune. O tome smo pisali OVDJE.

Zlatan Ibrahimović Foto: Profimedia

