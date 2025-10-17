Golišavi Zlatan Ibrahimović užario mreže videom iz saune: ''Izgledaš kao viking''

U 44. godini i dalje mami poglede isklesanim tijelom i prizorima koji ostavljaju bez daha.

Zlatan Ibrahimović ponovno je uspio ono što rijetkima polazi za rukom — izazvati lavinu reakcija na društvenim mrežama jednom jedinom objavom.

Proslavljeni nogometaš ovoga je puta podijelio video iz saune smještene usred prirode, s pogledom koji ostavlja bez daha.

No, pažnju nije ukrala samo prekrasna panorama već i Zlatan, u donjem rublju i bez majice, kako sjedi uz vatru, potpuno opušten i samouvjeren kao uvijek.

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

Zgodno isklesano tijelo, pogled u daljinu i minimalizam koji govori više od tisuću riječi je sve što je trebalo da se društvene mreže zapale.

''Kralj'', ''Zlatanu ne treba vatra, on je živa vatra'', ''Zauvijek mlad'', ''Bravo, majstore'', ''Obožavam te'', ''Top si'', ''Vruće'', ''Bok lijepi'', ''Legenda'', ''Izgledaš kao viking'', ''Uživancija'', dio je komentara s Instagramu.

Zlatan Ibrahimović Foto: Profimedia

Brojni su primjetili i da je na Zlatanu nešto drugačije - skratio je kosu.

Nedavno je bez majice pekao roštilj. Prizore pogledajte OVDJE.

Zlatan Ibrahimović Foto: Profimedia

