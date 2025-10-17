Sestra mladog pjevača čija je smrt sve šokirala podijelila srceparajuću objavu

Sestra Liama Paynea podijelila je tužnu objavu na obljetnicu njegove smrti, priznala je da se ne miri s njegovim odlaskom i da ima noćne more.

Prije godinu dana svijet je zanijemio nakon vijesti da je preminuo Liam Payne, glazbenik i bivši član One Directiona.

Liam je umro nakon pada s balkona u Buenos Airesu, a mnogi se i danas pitaju je li ta smrt mogla biti spriječena.

Liam Payne - 2 Foto: Profimedia

Njegova sestra na tužnu obljetnicu oglasila se na društvenim mrežama, a na njenu objavu malo tko može zadržati suze.

''1 godina, 12 mjeseci, 52 tjedana, 365 dana... Kako god da to kažem, i dalje mi najviše slama srce to što nisi tu. Kada si išao na turneje, plakala bih jer te ne bi bilo neko vrijeme, ali uvijek sam znala da ćeš se vratiti. No sada te ne mogu dovesti doma, ne mogu se naći s tobom negdje, ne možemo se čuti da te pitam kako si'', napisala je Ruth Gibbins.

''Podcijenila sam tugu, jao kako sam je podcijenila! Paralizira me na dnevnoj bazi. Mislila sam da sam je osjetila ranije, ali ti si moj najveći gubitak, ona osoba koja mi nedostaje u svakom trenutku mog života. Uzela sam te zdravo za gotovo, misleći da ćeš biti sa mnom cijeli život, kakva okrutna lekcija za naučiti u tridesetima, da ti brat neće tu biti cijeli život, da se moram s ovime suočiti bez tebe'', poručila je.

Liam Payne i sestra Ruth Foto: Instagram

Liam Payne i sestra Ruth Foto: Instagram

''Tvoja smrt nikada neće imati smisla, bez obzira na to koliko je proučavam, iz kojeg god je kuta gledam, nikada nema smisla. Nisi trebao umrijeti. Stalno imam noćne more u kojima sam u tvojoj hotelskoj sobi prije nego što se to dogodilo. Ne možeš me čuti kako vičem za tobom, moj mozak je fiksiran na tvoje posljednje minute na ovom svijetu, minute oko kojih nikada nećemo dobiti odgovore, minute koje su promijenile sve'', napisala je.

Liam Payne - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli

Ruth je istaknula i kako se puno toga promijenilo u godini dana te da su se njezina djeca, kao i njegov sin Bear kojeg ima s Cheryl Tweedy, puno promijenila.

Liam Payne i Cheryl Cole - 6 Foto: Profimedia

''Gdje god da jesi, nadam se da me čuješ, nadam se da me vodiš i nadam se da je ljubav koju imam prema tebi beskonačna. Nadam se da ću imati priliku biti tvoja sestra u svim životima'', napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Prvi izlazak Ane Ivanović nakon razvoda od Schweinsteigera, blistala je u haljini s prorezom

Podsjetimo, Liam je prije smrti u Argentinu stigao sa svojom djevojkom Kate Cassidy na petodnevni odmor kako bi prisustvovao koncertu svog bivšeg kolege Nialla Horana. Kate se potom vratila u SAD, a Liam je ostao — i tada se, navodno, okrenuo alkoholu i drogi.

Liam Payne i Kate Cassidy - 8 Foto: Kate Cassidy/Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Sve je jasnije što najljepša sportašica u povijesti skriva iza ove školske torbe!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce

Pogledaji ovo Celebrity Koji je izvor mladosti glumice koja ima ovakvu figuru u 60. godini?