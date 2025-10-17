Prvi izlazak Ane Ivanović nakon razvoda od Schweinsteigera, blistala je u haljini s prorezom

Ana Ivanović zablistala je na Victoria’s Secret reviji, to joj je prvi izlazak nakon razvoda od Bastiana Schweinsteigera.

Nakon što je ovog ljeta postalo poznato da se Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger razvode nakon devet godina braka, bivša teniska zvijezda pojavila se u javnosti prvi put – i to u zanosnom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Ana je prisustvovala spektakularnoj reviji Victoria’s Secreta u New Yorku, gdje su se okupila brojna poznata lica iz svijeta mode i zabave. Na događanju je privlačila pozornost elegantnim, ali i odvažnim izgledom – u uskoj smeđoj haljini s prorezima i zanimljivim naborima, koja je isticala njezinu besprijekornu figuru i profinjeni stil.

Ana Ivanović - 4 Foto: Profimedia

Ana Ivanović - 1 Foto: Profimedia

Haljina s potpisom poznatog modnog dizajnera savršeno je naglasila Anine duge noge i skladnu siluetu, a kombinirala ju je s nude salonkama i crnom kožnom torbicom, dok je frizuru podignula u ležerni niski rep s nekoliko pramenova koji su uokvirivali lice.

Ana Ivanović - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se na društvenim mrežama pohvalio još jednim velikim priznanjem!

Uz decentan make-up i upečatljive naušnice, Ana je zračila samopouzdanjem i elegancijom, a njezin osmijeh bio je najbolji dokaz da nova životna faza donosi i novu energiju.

Ana Ivanović Foto: Instagram

Ana Ivanović Foto: Instagram

Bez obzira na sve što se događa u privatnom životu, Ana je još jednom pokazala da ima nepogrešiv osjećaj za stil i da s razlogom ostaje jedna od najomiljenijih sportašica i ikona elegancije s ovih prostora.

Pogledaji ovo Celebrity Koji je izvor mladosti glumice koja ima ovakvu figuru u 60. godini?

Podsjetimo, o razvodu bivše teniske zvijezde i proslavljenog nogometaša šuškalo se neko vrijeme, a onda su u javnost izašle fotografije paparazza koji su uhvatili Bastiana i njegovu ljubavnicu.

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 18 Foto: Profimedia

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 17 Foto: Profimedia

Tko je nova fatalna Bastianova partnerica, čitajte OVDJE.

Kako je započela ljubavna priča nogometaša i tenisačice, prisjetite se OVDJE.

Ana Ivanović, Bastian Schweinsteiger Foto: Profimedia

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 10 Foto: Profimedia

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Severina u Zadru pjevala s koronom, publici poručila: ''Ne približavajte se!''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Lille u čipkastom grudnjaku i kožnoj minici rasplamsala atmosferu u Zagrebu!