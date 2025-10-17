Koji je izvor mladosti glumice koja ima ovakvu figuru u 60. godini?

Sa svojih 59 godina holivudska ikona Halle Berry izgleda bolje nego ikad, a njezina tajna leži u predanosti zdravom načinu života, disciplini i treninzima, koji su postali inspiracija ženama diljem svijeta.

Halle Berry oduvijek je bila posvećena zdravlju i kondiciji, a sa svojih 59 godina izgleda bolje nego ikad.

Ovog kolovoza glumica je podijelila zadivljujuću fotografiju u bikiniju, snimljenu tijekom odmora na kojem je slavila rođendan.

Korisnici društvenih mreža brzo su pohvalili njezinu nevjerojatnu formu i divili se njezinu mladolikom izgledu.

''Treba mi tvoj trener da se preseli k meni'', ''Izvor mladosti je negdje blizu tebe'', ''Gdje mogu prodati dušu da ovako izgledam s 59?'', ''59 gdje?? Stari kao da je pronašla šifru za varanje!'' pisali su joj.

Zavidna figura ove oskarovke rezultat je napornog rada i discipline – glumica slijedi prehranu bez šećera i trenira većinu dana u tjednu, prenosi Daily Mail.

Halle Berry Foto: Instagram

Halle Berry - 3 Foto: Instagram

Glumica kombinira trening snage, boks i vježbe s vlastitom težinom, a u ožujku je otkrila da je smanjila kardio vježbe kako bi se više posvetila dizanju utega. Objasnila je da se sada usredotočuje na izgradnju mišićne mase.

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se na društvenim mrežama pohvalio još jednim velikim priznanjem!

''Nikada prije nisam dizala utege. Radila sam samo vježbe s vlastitom težinom i kardio poput vožnje bicikla ili trčanja. U ovoj fazi života to je nužno – stvarno dizanje težih utega nego ikad prije, barem dva puta tjedno'', rekla je u intervjuu.

Berry već gotovo deset godina trenira s osobnim trenerom Barryjem Leejem Thomasom – često dijeleći dijelove svojih napornih treninga na društvenim mrežama.

Prema Thomasu, Halleina predanost ključna je za njezinu dugogodišnju formu.

''Ona je jedna od onih posebnih osoba koje, čak i ako spavaju samo jedan do dva sata, odrade svoj trening'', rekao je za Us Weekly u listopadu 2018.

Halle Berry - 6 Foto: Profimedia

Halle Berry - 1 Foto: Profimedia

Dodao je da joj je cilj, bez obzira na vježbu, uvijek se dobro oznojiti.

Godine 2020. Berry je otkrila kako se njezina rutina promijenila s godinama.

''U svojim dvadesetima (i tridesetima) uglavnom sam vježbala da bih izgledala na određeni način. Bila sam mlada i izgled je bio važan dio moje rane glumačke karijere'', napisala je za "Women’s Health".

Pogledaji ovo Celebrity Severina u Zadru pjevala s koronom, publici poručila: ''Ne približavajte se!''

Berry, kojoj je u dvadesetima dijagnosticiran dijabetes tipa 1, rekla je da je nakon dijagnoze počela doživljavati fitnes kao način brige o svom zdravlju i tijelu, a ne samo o izgledu.

Halle Berry Foto: Profimedia

Halle Berry Foto: Halle Berry/Instagram

Godine 2024. Berry je otvoreno govorila o prehrani bez šećera.

''Šećer je neprijatelj. Ne biste mogli staviti ništa slatko preda me i natjerati me da to pojedem – jednostavno me ne zanima.''

Također se zaklinje u keto prehranu, posebno zbog kontrole dijabetesa.

''Željela sam prestati koristiti inzulin, pa sam odlučila reći zbogom prerađenim ugljikohidratima i šećeru poput peciva i bijelog kruha – i to se stvarno isplatilo'', rekla je za "Women’s Health" 2020.

Pogledaji ovo Celebrity Momčilo Otašević jednom se fotografijom oprostio od ljepota koje će većini faliti

''Više od 15 godina ovakav način prehrane pomogao mi je da držim dijabetes pod kontrolom, ali također mi je dao puno energije, pomogao održati težinu i ostati u formi.''

Osim fizičke kondicije, Berry pridaje važnost i mentalnom zdravlju.

Halle Berry (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Halle Berry (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Glumica vjeruje u meditaciju, koju prakticira gotovo 20 godina.

''Oduvijek sam pronalazila mir, iscjeljenje i utjehu u meditaciji – osobito sada, u razdoblju tolikog nemira, kada je lako djelovati iz straha, a meditacija mi pomaže ostati povezana sa svojom pravom suštinom'', objasnila je u članku za "Women’s Health".

Također koristi akupunkturu kako bi regulirala hormone koji su izvan ravnoteže, što pripisuje perimenopauzi.

Galerija 23 23 23 23 23

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Lille u čipkastom grudnjaku i kožnoj minici rasplamsala atmosferu u Zagrebu!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Livakovići podijelili prve prizore s novorođenom kćerkicom, dali su joj baš lijepo ime