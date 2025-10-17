Momčilo Otašević jednom se fotografijom oprostio od ljepota koje će većini faliti

Fotografijom s mora Momčilo Otašević službeno se oprostio od ljeta 2025. godine.
Jedrio je po crnogorskoj obali, provodio vrijeme s djecom Mašom i Jakšom i slavio rođendane pa tim povodom pokazao oca Duška i sestru Sanju. Ljeto je odavno završilo, a glumac iz serija "Kumovi" i "U dobru i zlu" napokon se odlučio oprostiti od ljeta.
Momčilo Otašević i sestra Sanja Foto: Instagram
Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram
Momčilo Otašević - 3 Foto: Instagram
Momčilo Otašević Foto: Instagram
Na svojem Instagramu objavio je fotografiju s plaže, gdje stoji na jednoj groti i pazi kako ga ne bi zapljusnuo val, a nebo iznad njega je nježnih plavih, narančastih i ružičastih boja.
Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram
Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram
"E sad stvarno: Ćao ljeto - dvadeset i peto!" napisao je u opisu fotografije, a onda pod komentarima dodao: "Pardon 35-o."
Vjerujemo kako Momčilo već sada odbrojava dane do idućeg ljeta i morske ljepote.
Ovoga ljeta plovio je i regatu, o čemu više pročitajte OVDJE.
