Momčilo Otašević jednom se fotografijom oprostio od ljepota koje će većini faliti

Fotografijom s mora Momčilo Otašević službeno se oprostio od ljeta 2025. godine.

Momčilo Otašević proteklo ljeto proveo je diljem jadranske obale družeći se s obitelji i prijateljima.

Jedrio je po crnogorskoj obali, provodio vrijeme s djecom Mašom i Jakšom i slavio rođendane pa tim povodom pokazao oca Duška i sestru Sanju. Ljeto je odavno završilo, a glumac iz serija "Kumovi" i "U dobru i zlu" napokon se odlučio oprostiti od ljeta.

Momčilo Otašević i sestra Sanja Foto: Instagram

Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram

Momčilo Otašević - 3 Foto: Instagram

Momčilo Otašević Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Livakovići podijelili prve prizore s novorođenom kćerkicom, dali su joj baš lijepo ime

Na svojem Instagramu objavio je fotografiju s plaže, gdje stoji na jednoj groti i pazi kako ga ne bi zapljusnuo val, a nebo iznad njega je nježnih plavih, narančastih i ružičastih boja.





Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram

Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram

"E sad stvarno: Ćao ljeto - dvadeset i peto!" napisao je u opisu fotografije, a onda pod komentarima dodao: "Pardon 35-o."

Vjerujemo kako Momčilo već sada odbrojava dane do idućeg ljeta i morske ljepote.

Ovoga ljeta plovio je i regatu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledao nekadašnji dom Kennedyjevih vrijedan 7,5 milijuna dolara!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sergej Ćetković šokirao obožavateljicu u restoranu: "Ovo ću pamtiti do kraja života!"

Pogledaji ovo Celebrity Svi su gledali u Kolindine cipele, koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!

Pogledaji ovo Celebrity Već nova djevojka? Bivši Severinin suprug viđen je u društvu lijepe brinete