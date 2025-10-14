Pogledajte kako je izgledao nekadašnji dom Kennedyjevih vrijedan 7,5 milijuna dolara!

Nekadašnji dom obitelji Kennedy u Georgetownu stavljen je na prodaju, a procijenjen je na 7,5 milijuna dolara.

Prvi zajednički dom Johna F. Kennedyja i njegove supruge Jackie stavljen je na prodaju.

Povijesna rezidencija u Georgetownu, na adresi 3307 N Street NW, iz koje je John F. Kennedy pokrenuo svoju predsjedničku kampanju 1960. godine, procijenjen je na 7,5 milijuna dolara, a dosadašnji vlasnici kupili su je 2004. godine.

Kuća Kennedyjevih - 1 Foto: Profimedia

Kuća Kennedyjevih - 2 Foto: Profimedia

Služila je kao sjedište predsjedničke kampanje sve do 1961. kada su se preselili u Bijelu kuću i prodali imanje, a u njoj je Kennedy primao nove članove svog kabineta.

Poznata i kao Marbury House, kuća od crvene opeke, u federalnom stilu, prostire se na tri kata i ima pet spavaćih soba te pet kupaonica, na ukupno 484 kvadratna metra. Dao ju je sagraditi bankar i federalist William Marbury, koji je u povijesti SAD-a ostao poznat kao ključna osoba u povijesnom slučaju Vrhovnog suda SAD-a – Marbury protiv Madisona, kojim je uspostavljeno temeljno načelo sudske revizije (judicial review) kojim se Kongresovi zakoni mogu proglasiti neustavnima.

Unutrašnjost je klasična i elegantna – s drvenim podovima, bijelim zidovima i ukrašenim kaminima. Kuhinja ima mramorne radne ploče i obilje prostora, a jedna od spavaćih soba uključuje ured s ugrađenim policama.

Jackie i John F. Kennedy - 1 Foto: Profimedia

Jackie i John F. Kennedy - 4 Foto: Profimedia

Smještena je u prestižnoj četvrti Georgetown, gdje se nekretnine rijetko prodaju i dostižu visoke cijene. Agent Michael Rankin istaknuo je da je riječ o jednoj od najpoznatijih i najikoničnijih kuća u Georgetownu.

"Ova rezidencija utjelovljuje stil i gracioznost federalne arhitekture, a ujedno nosi iznimno bogatu povijesnu baštinu", stoji u oglasu agenta za nekretnine.

