Pogledajte kako je izgledao nekadašnji dom Kennedyjevih vrijedan 7,5 milijuna dolara!

Nekadašnji dom obitelji Kennedy u Georgetownu stavljen je na prodaju, a procijenjen je na 7,5 milijuna dolara.
Prvi zajednički dom Johna F. Kennedyja i njegove supruge Jackie stavljen je na prodaju.3 vijesti o kojima se priča "Jako nam nedostaješ" Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija plus size manekenka Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret! oduševila kombinacijom Svi su gledali u Kolindine cipele, koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!
Povijesna rezidencija u Georgetownu, na adresi 3307 N Street NW, iz koje je John F. Kennedy pokrenuo svoju predsjedničku kampanju 1960. godine, procijenjen je na 7,5 milijuna dolara, a dosadašnji vlasnici kupili su je 2004. godine.
Galerija 9 9 9 9 9
Kuća Kennedyjevih - 1 Foto: Profimedia
Kuća Kennedyjevih - 2 Foto: Profimedia
Služila je kao sjedište predsjedničke kampanje sve do 1961. kada su se preselili u Bijelu kuću i prodali imanje, a u njoj je Kennedy primao nove članove svog kabineta.
Pogledaji ovo Celebrity Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznata i kao Marbury House, kuća od crvene opeke, u federalnom stilu, prostire se na tri kata i ima pet spavaćih soba te pet kupaonica, na ukupno 484 kvadratna metra. Dao ju je sagraditi bankar i federalist William Marbury, koji je u povijesti SAD-a ostao poznat kao ključna osoba u povijesnom slučaju Vrhovnog suda SAD-a – Marbury protiv Madisona, kojim je uspostavljeno temeljno načelo sudske revizije (judicial review) kojim se Kongresovi zakoni mogu proglasiti neustavnima.
Unutrašnjost je klasična i elegantna – s drvenim podovima, bijelim zidovima i ukrašenim kaminima. Kuhinja ima mramorne radne ploče i obilje prostora, a jedna od spavaćih soba uključuje ured s ugrađenim policama.
Jackie i John F. Kennedy - 1 Foto: Profimedia
Jackie i John F. Kennedy - 4 Foto: Profimedia
Smještena je u prestižnoj četvrti Georgetown, gdje se nekretnine rijetko prodaju i dostižu visoke cijene. Agent Michael Rankin istaknuo je da je riječ o jednoj od najpoznatijih i najikoničnijih kuća u Georgetownu.
"Ova rezidencija utjelovljuje stil i gracioznost federalne arhitekture, a ujedno nosi iznimno bogatu povijesnu baštinu", stoji u oglasu agenta za nekretnine.
Obitelj Kennedy pratilo je prokletstvo, o čemu više pročitajte OVDJE.
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Svijet obilazi galerija s Halidova pogreba, objavila ju je i ugledna svjetska agencija
1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Zanimljivosti Prošlo je 35 godina od serije koja je obilježila generacije i promijenila televiziju
Pogledaji ovo Celebrity Halidov sin na pogrebu oca u najtežim trenucima dirnuo okupljene potezom
Pogledaji ovo Celebrity Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''