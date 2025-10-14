Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?

Halid Bešlić pokopan je u Sarajevu, uz poštivanje islamskih običaja i tradicije, koja je nosila snažnu simboliku.

U ponedjeljak je Sarajevo stalo – tisuće ljudi okupile su se na posljednjem ispraćaju Halida Bešlića. Obitelj, prijatelji, kolege i brojni obožavatelji došli su u tišini i suzama ispratiti čovjeka čije su pjesme obilježile živote i generacije.

Pogreb je bio ispunjen tradicijom i poštovanjem. Prema islamskim običajima, tijelo pokojnika bilo je položeno u lijes, umotano u bijelu plahtu – pokrov, piše Kurir. Počivalište je bilo skromno, bez ukrasa, kako nalaže običaj: na drvenoj dasci iznad lijesa samo ime, prezime i datum rođenja.

Pogreb Halida Bešlića Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Na sanduku je pozornost privukao jedan snažan simbol – bosanski fes. Tradicionalna crvena kapa s crnom svilom na vrhu nekoć je bila znak časti, ugleda i pripadnosti gradskom sloju, posebno među bošnjačkom elitom. Fes, nekoć ponosno nošen uz anter, čakšire i dolamu, ovoga je puta tiho ispratio čovjeka koji je kroz glazbu nosio duh Bosne.

Dženaza Halida Bešlića - 9 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Dženaza Halida Bešlića - 10 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prošlo je 35 godina od serije koja je obilježila generacije i promijenila televiziju

Prema običajima, tijelo pokojnika u grob spušta jedan od članova obitelji iako to može učiniti i netko drugi ako okolnosti zahtijevaju.

Galerija 28 28 28 28 28

Prvo se spuštaju noge, a zatim glava, koja mora biti okrenuta prema istoku – prema Kibli, svetom mjestu za muslimane. U slučaju Halida Bešlića, njegovo tijelo u grob spustio je sin Dino. Više o tome pisali smo OVDJE.

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Kada se pokojnika pokapa, obično hodža (imam) ili netko od rođaka prouči Kur'an, a nakon toga prisutne zamoli da halale (oproste) pokojnikove dugove, materijalne ili neke druge prirode, piše Telegraf.

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Sabina Tandara Knezović prisjetila se prvog priloga koji je prije 20 godina odradila u Dnevniku Nove TV

Halid je pokopan kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela. Više detalja pročitajte OVDJE.

Otkriveno je i zašto Sejda nije bila na pogrebu voljenog supruga. O tome smo pisali OVDJE.

Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom. Više pročitajte OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Halidov sin na pogrebu oca u najtežim trenucima dirnuo okupljene potezom

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Gesta koja je dirnula sve! Dino Merlin poljubio Halidova unuka u čelo

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Livaković i lijepa supruga dobili drugo dijete