Sabina Tandara Knezović prisjetila se prvog priloga koji je prije 20 godina odradila u Dnevniku Nove TV

Dvadeset godina Dnevnika Nove TV obilježava i dvadeset godina karijere Sabine Tandara Knezović - novinarke i reporterke koja je svojim profesionalizmom i prepoznatljivim stilom izvještavanja obilježila informativni program. U razgovoru povodom velike obljetnice prisjetila se svojih početaka, najizazovnijih trenutaka i otkrila što je i dalje motivira u poslu koji nikada ne miruje.

Povodom 20 godina Dnevnika Nove TV, razgovarali smo s dugogodišnjom novinarkom i reporterkom Sabinom Tandara Knezović, koja je u ovoj redakciji od samih početaka. Prisjetila se prvih televizijskih koraka, najvećih izazova, važnosti vjerodostojnosti u eri brzih vijesti – i otkrila kako uspijeva balansirati između zahtjevnog posla i majčinstva.

Počeci puni treme i novih izazova

Kad se prisjeti svojih prvih dana u redakciji Dnevnika Nove TV, Sabina se odmah vraća na trenutke ispunjene tremom, neizvjesnošću i – uzbuđenjem.

''Sjetim se početničkog straha. Dolaziš u novu sredinu u kojoj ne znaš nikoga. Jedno je fakultet, a drugo je ozbiljna redakcija. Sjetim se redakcije u Vukovarskoj, a onda i selidbe u Remetinec. Sjetim se nervoze tog dana kada je kretao prvi Dnevnik iz novog studija. Priloga s kojim je Dnevnik otvoren – onaj legendarni o ptičjoj gripi. Od stand-upa s kokoši u rukama koja me grickala, prvih susreta s državnim vrhom, priloga iz virtualnog studija, do prvih ekskluziva i javljanja uživo. Puno je toga, mogla bih nabrajati u nedogled'', rekla nam je.

Izborni maratoni koji se pamte

Tijekom dvadeset godina karijere, Sabina je izvještavala o brojnim važnim događajima, ali posebno mjesto zauzimaju – izbori.

''Još uvijek sam pod dojmom superizborne godine i izbornih emisija i svakako mogu reći da su one definitivno presjek moje dvadesetogodišnje karijere. Potrebna je izuzetno visoka koncentracija i političko znanje, a dogodio se jedan fini balans između neizostavne ozbiljne političke analize i opuštenih trenutaka u kojima je bilo smijeha do suza. I kad je sve to rezultiralo najvećom gledanošću, onda stvarno imaš razloga za sreću''.

Sabina Tandara Knezović Foto: Nova TV

Sabina svoj profesionalni put opisuje kao prirodan razvoj u kojem se jedno iskustvo nadovezuje na drugo.

''Počela sam s prilozima s razmjene i onda se sve samo slagalo jedno na drugo. Reportaže, virtualni prilozi, javljanja s terena, intervjui, rubrika 'Razotkrivanje', debate pa sve do višesatnih izbornih emisija. Sve je nekako prirodno dolazilo jedno za drugim. I kad misliš da više nema ništa novo što bi te moglo iznenaditi, upravo se to dogodi. Televizijsko novinarstvo je neiscrpan izvor neočekivanih situacija''.

Dnevnik kroz vrijeme: od kazeta do virtualnih ljudi

U protekla dva desetljeća Dnevnik Nove TV prošao je niz tehničkih i vizualnih transformacija. No, jedno je ostalo isto – temeljna novinarska pravila.

''Neke stvari se nikada ne mijenjaju, a to je da svaka vijest mora imati 5W. To je osnova od koje krećeš. Jednako kao i vjerodostojna, provjerena i točna informacija. Ono što se mijenja je brzina prijenosa informacije, ali i tehnika. Puno je lakše poslati materijale s terena. Nekad smo jurili s kazetama u SNG kola, a sada šaljemo putem LiveU-a koji se doslovce poput ruksaka nosi na leđima. Slika je bogatija, ljepša, grafike su moćnije. Virtualni ljudi šeću nam po studiju, ulijeću avioni ispred voditelja. To je nešto što je daleko naprednije''.

Sabina Tandara Knezović Foto: Nova TV

Zašto je televizijski Dnevnik i dalje važan

Iako živimo u digitalnom dobu, Sabina smatra da televizijski Dnevnik i dalje ima nezamjenjivu ulogu.

''Vijesti se šire nevjerojatnom brzinom i do Dnevnika se uistinu dogodi svašta. Ali i dalje uvijek idemo korak dalje. Gledatelji znaju da će u 19.00 dobiti nove segmente priča dana i, u konačnici, ipak žele vidjeti i slikom što se dogodilo. Žele vidjeti i novinare na terenu. Svakako da je u današnje vrijeme puno izazovnije proizvoditi vijesti''.

''Bolje biti točan nego prvi''

U svijetu u kojem se vijesti šire brzinom svjetlosti, vjerodostojnost je ključ.

''Baš zato što se informacije šire munjevitom brzinom, bude puno propusta i grešaka. Ono što me posebno ljuti je copy-paste novinarstvo. Informacije se ne provjeravaju, samo se prosljeđuju. Naš je moto – bolje biti točan nego prvi – i toga se uvijek držimo. I sama dok ne dobijem potvrdu od najmanje dva izvora, informaciju ne puštam van''.

Sabina Tandara Knezović Foto: Nova TV

Kako balansira posao i obitelj

Sabina otvoreno priznaje da planiranje zauzima velik dio njezina privatnog života - ali sve se vrti oko obitelji, posebno devetogodišnje kćeri Katije.

''Moram planirati, nekad i mjesecima unaprijed, ali uglavnom se sve vrti oko moje Katije. Moja obitelj zna da je sa mnom teško dogovarati obveze od danas do sutra. Već su i oni navikli da me puno prije obavještavaju i tako je već godinama. Navikneš se na taj ritam i to ti postaje normalno''.

Sabina Tandara Knezović Foto: Nova TV

Trening kao ispušni ventil

Nema posebne rituale, ali ima provjereni recept protiv stresa.

''Nisam sklona ritualima, ali imam ispušni ventil. I za to je zadužena moja Saša s kojom redovito vježbam. Više ne mogu zamisliti život bez treninga s njom i kad sam mrtva umorna – trening se ne odgađa''.

Obitelj kao čvrsti oslonac

Za Sabinu, obitelj je temelj svega – i najveća podrška u karijeri koja traži puno energije i odricanja.

Sabina Tandara Knezović Foto: Nova TV

''Obitelj mi je sve. Bez njih ništa ne bi bilo isto. Oni su moj mentalni balans, s njima dijelim veselje i super trenutke, ali i one stresne. Ovo je posao koji traži puno odricanja, a kao majka devetogodišnje djevojčice trebam svu potporu. Uz školu, tu su jezici, ples, treba se organizirati da na sve stigne. Uz supruga, tu su i bake i dide''.

Adrenalin novinarstva koji nikad ne nestaje

Nakon svih godina i stotina odrađenih emisija, ono što je i dalje pokreće – jest strast prema poslu.

''Novinarstvo, ako ga iskreno voliš, uvuče ti se pod kožu. To je stil života koji je teško ostaviti i adrenalin koji te pokreće. Nekad u stresnim situacijama budem ljubomorna na sve one koji imaju mirne poslove, ali kad se kamere upale zapravo shvatiš da bez toga teško da bi mogao. Volim istjerati istinu na čistac. Volim pitati sto puta dok ne dobijem odgovor. Volim pomoći svima koliko god mogu kroz svoje priče. Teško je tome okrenuti leđa''.

Dvadeset godina, nebrojeno vijesti i emisija, a energija Sabine Tandara Knezović ne jenjava.

Ona najbolje pokazuje da novinarstvo nije samo posao, nego poziv, misija i kako kaže, adrenalin koji te pokreće.

