Dnevnik Nove TV slavi 20 godina emitiranja! Zavirili smo iza kulisa najgledanije informativne emisije u zemlji!

Dnevnik Nove TV prvi put je emitiran na današnji dan prije točno 20 godina. Zavirili smo u redakciju naših kolega, a voditelji, urednici i novinari Dnevnika otkrili su nam zanimljive priče koje se kriju iza kamera najgledanije informativne emisije u zemlji.v

''Kad smo Petar i ja vodili taj prvi Dnevnik 10.10.2005., doista nisam mogla ni sanjati da će osobno za mene cijela priča ovoliko dugo trajati. 20 godina. Bili smo stvarno vrlo mladi, Petar je imao 25 godina, ja 28'', prisjetila se Marija Miholjek, voditeljica Dnevnika Nove TV.



''Da, prvi put Dnevnik sa 25 godina. To je jedna velika prilika i čast meni kao mladom čovjeku, klincu takoreć. A evo danas...plus 20'', dodao je Petar Pereža, voditelj Dnevnika Nove TV.

Petar Pereža - 4 Foto: In Magazin



''I nas dvoje se uvijek šalimo kako nam je zapravo onaj drugi dan, 11.10. taj drugi Dnevnik bio još stresniji jer smo tada shvatili - to je to, nema povratka dalje'', dodala je Marija.

Marija Miholjek Foto: In Magazin



Najgledanija informativna emisija u zemlji slavi 20 godina emitiranja.



''Slikovito ja to volim reći, prošli smo put od podruma do sedmog kata. Aludiram pri tom na prostor u kojem smo počeli stvarati i okupljati ekipu Dnevnika do ovog studija i redakcije gdje smo danas'', izjavila je Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa Nove TV.



''Ja imam povlasticu i sreću da sam ovdje od one nulte faze kad Dnevnik nije ni postojao na mapi hrvatskog medijskog tržišta. Bilo mi je iznimno lijepo, ugodno, nekada i stresno, biti dio ekipe koja je svojim znanjem i trudom dizala i gradila, dovela Dnevnik do mjesta broj jedan'', izjavila je Ivana Ivančić, dnevna urednica informativnih emisija Nove TV.

''Taj put je stvarno bio težak, jako težak, na početku. Ono što je možda bilo najteže je bilo stvaranje povjerenja kod gledatelja i poseban je ponos, jednom kad smo ga dobili, a to je bilo sad već prije punih 15 godina, tad smo postali najgledanija informativna emisija, pa do danas je to povjerenje ostalo'', govori Ksenija Kardum.Dnevnik Nove TV pomiče granice, uvodi novitete na domaće medijsko tržište, postavlja prava pitanja i beskompromisno inzistira na odgovorima. Tako je od prvog dana. Sabina Tandara Knezović te 2005. imala je prvu reportažu u Dnevniku.

Sabina Tandara Knezović Foto: In Magazin



''Bio je to dan pun stresa, a ja kao klinka otvorila Dnevnik sa prilogom o ptičjoj gripi. Sad zamisli mene iz današnje perspektive s kokošima u kadru. Danas kad se sjetimo toga užasno nam je smiješno'', govori Sabina Tandara-Knezović, politička reporterka Nove TV.



Darijo Brzoja tog je dana vodio prvu vremensku prognozu.



''Ono čega se najviše sjećam da smo prvi u Hrvatskoj krenuli sa virtualnim studijem. Dakle, cijela vremenska prognoza je bila digitalna, danas to imaju svi, danas smo čak prešli i na ove realne ekrane, ali onda je to bio potpuni hit, nešto potpuno novo i drugačije'', priča Darijo Brzoja, meteorolog i voditelj vremenske prognoze Nove TV.

Darijo Brzoja Foto: In Magazin



Svaku priču koju prezentiraju, voditelji Dnevnika, htjeli, ne htjeli, i emotivno proživljavaju.



''Pa da, i mi smo samo ljudi, nismo roboti, zato smo i dalje tu, nije nas zamijenila umjetna inteligencija. To pokazuje i tu prisnost zbog koje nas ljudi puštaju u svoje dnevne boravke'', kaže Dino Goleš, voditelj Dnevnika Nove TV.



''Dnevnik Nove TV nije obična emisija. To je mjesto obiteljskog stola, razgovora s prijateljima, dakle mjesto gdje se traži i odgovornost, ali i utjeha. To je mjesto gdje su ljudskost i život u prvom planu'', smatra Romina Knežić, voditeljica Dnevnika Nove TV.



Valentina Baus u voditeljski je stolac sjela 2021., nakon nebrojenih reporterskih izvještaja s terena.



''Ja sam se gradila na terenu, dobro možda nisam bila u blatu toliko koliko neki drugi moje kolege. Ja sam više pratila zdravstvo, u korona krizi to je bilo puno izraženo, tako da sam se ja tu umorila. Ma sve to ima svoje čari. Da nisam prošla teren, vjerojatno nikad ne bih sjedila za stolcem najgledanijeg Dnevnika'', smatra Valentina Baus.



Mnogi misle da su voditeljska lica Dnevnika i kad se kamere ugase, vrlo ozbiljna i stroga.



''Ne, ne, nismo, dapače. Na trenutke smo i poput djece, tu smo praktički cijeli dan kao u jednom razredu, tako da bude svakakvih situacija. Jedan drugoga bodrimo, jedan drugoga nasmijavamo... Volimo se, tim smo, pravi smo tim zato i imamo tako dobre rezultate'', kaže Romina.



''Kako bi rekla moja Pezo, kad je najgore, tad smo svi kao jedan i to je činjenica. Ono što mene najviše drži ovdje, 20 godina na Novoj TV su ljudi koje obožavam, gore u ovoj redakciji'', izjavia je Sabina.



Prognoza za sljedećih 20 godina Dnevnika kristalno je jasna.



''U sljedećih 20 godina sve bolje i sve više će gledanost rasti, bit ćemo najbolji'', siguran je Dario Brzoja.



''Mi smo bili svoji, jesmo svoji i ostat ćemo svoji i zato nam publika vjeruje'', poručila je Ivana Ivančić.



''Naprosto smo najbolji, nemam ti šta drugo reć!'', zaključila je Sabina, a snjom se složio Saša Kopljar.l



''Ja sa apsolutno slažem sa svim što su kolege rekli i gledajte nas idućih 20 godina''.



