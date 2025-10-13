Halid Bešlić pokopan je kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela

Halid Bešlić pokopan je kraj još jednog velikog glazbenog imena u Sarajevu.

Na sarajevskom groblju Bare pokopan je Halid Bešlić.

Njegovo grobno mjesto određeno je kraj još jednog velikog glazbenika kojeg je regija obožavala, Kemala Montena, piše Telegraf.rs.

Pogled iz zraka na groblje Bare - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell

Pogled iz zraka na groblje Bare - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

"Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gdje će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gdje god kažeš, bit će tamo. Željeli smo da to bude neka sjajna pjesma, da se uklopimo, ali nije. Nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan", rekao je Halid prije nekoliko godina za medije.

Kemal Monteno (FOTO: Dalibor Urukalovic/PIXSELL)

Pogledaji ovo Celebrity Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna

Podsjetimo, Kemal Monteno preminuo je 2015. u bolnici u Zagrebu, uslijed komplikacija nastalih zbog transplantacije bubrega.

Pogreb Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX

Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati, prizore pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić oštro o okupljanjima za Halida: ''Koliko vam je trebalo da shvatite da je otišao?''

Veliku fotogaleriju iz Sarajeva na dan posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića pogledajte OVDJE.

Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prije dženaze održana je komemoracija na kojoj je sve rasplakao govor Dina Merlina. Što je rekao pogledajte OVDJE.

Dino Merlin Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Komemoracija Halida Bešlića - 8 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Galerija 31 31 31 31 31

Pogledaji ovo Celebrity Potpuno slomljeni sin Halida Bešlića snažno je grlio svoje dijete tijekom oproštaja od oca

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Gesta koja je dirnula sve! Dino Merlin poljubio Halidova unuka u čelo

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Shrvani Saša Matić otkrio što mu je Halid Bešlić rekao u posljednjem razgovoru