Halid Bešlić pokopan je kraj prijatelja i glazbenika kojeg regija još nije preboljela

Halid Bešlić pokopan je kraj još jednog velikog glazbenog imena u Sarajevu.
Njegovo grobno mjesto određeno je kraj još jednog velikog glazbenika kojeg je regija obožavala, Kemala Montena, piše Telegraf.rs.
Pogled iz zraka na groblje Bare - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Pogreb Halida Bešlića - 2 Foto: Nidal Saljic/Pixsell
Pogreb Halida Bešlića - 1 Foto: Nidal Saljic/Pixsell
Pogled iz zraka na groblje Bare - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell
"Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gdje će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gdje god kažeš, bit će tamo. Željeli smo da to bude neka sjajna pjesma, da se uklopimo, ali nije. Nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan", rekao je Halid prije nekoliko godina za medije.
Kemal Monteno (FOTO: Dalibor Urukalovic/PIXSELL)
Podsjetimo, Kemal Monteno preminuo je 2015. u bolnici u Zagrebu, uslijed komplikacija nastalih zbog transplantacije bubrega.
Pogreb Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX
Pogreb Halida Bešlića Foto: Duje Klaric / CROPIX
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati, prizore pogledajte OVDJE.
Veliku fotogaleriju iz Sarajeva na dan posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića pogledajte OVDJE.
Pogled iz zraka na ispraćaj Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Prije dženaze održana je komemoracija na kojoj je sve rasplakao govor Dina Merlina. Što je rekao pogledajte OVDJE.
Dino Merlin Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL
Komemoracija Halida Bešlića - 8 Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL
