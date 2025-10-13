Potpuno slomljeni sin Halida Bešlića snažno je grlio svoje dijete tijekom oproštaja od oca

TIjekom dženaze Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji, unuk Halida Bešlića Belmin-kan slomio se od tuge.

Velikom i emotivnom svečanošću Sarajlije se opraštaju od Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak 7. listopada u dobi od 71 godinu nakon teške bolesti.

U prijepodnevnim satima u sarajevskom Narodnom pozorištu je održana komemoracije, nakon koje je u Gazi Husrev-begovoj džamiji je održana dženaza (molitva), prije nego se cijela povorka počela kretati prema konačnom odredištu - groblju Bare.

Odlazak djeda vrlo teško je pao njegovom unuku Belmin-kanu, koji se na koncu slomio. Dječaka je pokušao utješiti njegov otac, Halidov jedini sin Dino.

Belmin-kan i njegova sestra blizanka Lamia bili su među onima koji su došli na pozornicu tijekom komemoracije te dirnuli mnoge uzvanike.

"Deda, znaš deda, znamo da si poseban. Puno ljudi te voli. Nismo bili ni svjesni koliko ih je. Govorio si deda, moja Lamia je nadarena za glazbu, ali i jesam, jer imam i na koga biti. Tvoj Belmin, kako bi ti rekao moj lav, dedin lav. Voljeli bi da si još dugo sa nama. Nedostaješ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio. Nije deda, a mi smo znali. Šutjeli smo. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit. Znaš, mali smo, voljeli bi da si tu, voljeli bi. Kažu nam, tako mora bit, kažu, ali mi želimo da si još tu, deda. Volimo te", izjavila je Lamia, rasplakavši Narodno pozorište.

Dino Merlin dirnuo je sve prisutne gestom za dječaka na komemoraciji. Više pročitajte OVDJE.

