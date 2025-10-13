Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''

Unci Halida Bešlića izašli su na pozornicu na komemoraciji s gradonačelnikom Sarajeva.

Obitelj, kolege, prijatelji i borojni obožavatelji u Sarajevu se opraštaju od Halida Bešlića, koji nas je napustio 7. listopada.

Tužna komemoracija započela je minutom šutnje kojom se odala počast preminulom glazbeniku, piše Dnevni avaz.

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Antonio Balic / CROPIX

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zatim je na pozornicu izašao gradonačelnik Sarajeva, Samir Avdić, a uz njega su bili unuci Halida Bešlića - Lamija i Belmin-Kan.

Halid Bešlić s unučadi - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Trenutak nelagode pred kamerama pokvario večer priznanja za Harryja i Meghan

''Deda, znaš deda, znamo da si poseban. Puno ljudi te voli. Nismo bili ni svjesni koliko ih je. Govorio si deda, moja Lamija je nadarena za glazbu, ali i jesam, jer imam i na koga biti. Tvoj Belmin, kako bi ti rekao moj lav, dedin lav. Voljeli bi da si još dugo sa nama. Nedostaješ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla u utorak da si nas napustio. Nije deda, a mi smo znali. Šutjeli smo. Deda, ti si naša ljubav, ponos i štit. Znaš, mali smo, voljeli bi da si tu, voljeli bi. Kažu nam, tako mora bit, kažu, ali mi želimo da si još tu, deda. Volimo te'', rekla je Lamija, dok je uz nju stajao brat.

Video pogledajte OVDJE.

Halid Bešlić s unučadi - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Halid Bešlić s unučadi - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Podsjetimo, Halid je jako bio vezan za svoju obitelj, a rođenje unučiča opisao je kao jednu od najvećih životnih radosti.

Galerija 27 27 27 27 27

Pogledaji ovo Celebrity Svi detalji pogreba Halida Bešlića: Očekuje se više od 30.000 ljudi!

Tko je sve stigao u Sarajevo reći posljednje zbogom legendarnom Halidu? Fotografije pogledajte OVDJE.

Vozila Sarajevo Taxija označena fotografijama Halida Bešlića, svi građani imaju besplatan prijevoz. Više o tome pisali smo OVDJE.

Hadžihafizbegović je održao emotivni govor za Halida dan nakon što mu je pozlilo. Detalje pročitajte OVDJE.



1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Bivši premijer i pjevačica snimljeni u strastvenim trenucima na jahti!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je tinejdžerica koja osvaja svijet ljepote? Njezini proizvodi završili su na policama luksuznog lanca

Pogledaji ovo Celebrity Prizor iz Pariza koji se neće zaboraviti! Halidov ''Čardak'' zasvirao ispred Eiffelova tornja





