Tko je sve stigao u Sarajevo reći posljednje zbogom legendarnom Halidu?

Brojni poznati iz cijele regije stigli su na komemoraciju Halidu Bešliću.

U Sarajevu će se danas sprovod i komemoracija za Halida Bešlića, koji je preminuo od teške bolesti u 72. godini u utorak 7. listopada. Očekuje se kako bi oko 30 tisuća ljudi moglo stići u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi na posljednje počivalište ispratili kralja narodne glazbe.

Groblje Bare spremno je za dolazak velike mase ljudi, a sarajevski taksisti još ranije su odlučili kako će na dan dženaze svi građani imati besplatan prijevoz do groblja.

Galerija 19 19 19 19 19

Haris Džinvić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Indira Levak Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Džejla Ramović Foto: Antonio Balic / CROPIX

Prije nego Halid bude ispraćen uz molitvu na vječni počinak tik uz grob velikog prijatelja Kemala Montena, u prepunom Narodnom pozorištu u Sarajevu održava se komemoracija na koju su stigle brojne javne ličnosti iz cijele regije.

Saša Matić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hana Hadžiavdagić Tabaković Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Željko Komšić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer i pjevačica snimljeni u strastvenim trenucima na jahti!

Novinari Dnevnog avaza uočili su brojne Halidove kolege poput Indire Levak, Saše Matića, Ace Pejovića, Zije Valentina, Harisa Džinovića, Nikoline Kovač, Saše Kapora, Jasne Gospić, Nikole Rokvića, Emine Jahović, Maye Berović, Nede Ukraden i brojnih drugih.

Na komemoraciju je stigao i cijeli državni vrh BIH - članovi Predsjedništva Željko Komšić i Denis Bećirović, premijer FBiH Nermin Nikšić i dopremijer FBiH Vojin Mijatović, kao i premijer KS Nihad Uk, predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić. Na komemoraciju je stigao i ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija.

Među prisutnima su, između ostalog, Benjamina Karić, Džejla Ramović, Čedomir Jovanović, Emir Hadžihafizbegović, Hari Varešanović, te brojni drugi.

Sarajevski taksisti će besplatno voziti ljude na groblje, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prizor iz Pariza koji se neće zaboraviti! Halidov ''Čardak'' zasvirao ispred Eiffelova tornja

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Shrvana Hanka Paldum snimljena među Sarajlijama koji su rekli zbogom Halidu

Pogledaji ovo Celebrity Koji je uzrok smrti Diane Keaton? Ni najbliži nisu znali što se događa

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca