Bivši premijer i pjevačica snimljeni u strastvenim trenucima na jahti!

Katy Perry i Justin Trudeau snimljeni su kako izmjenjuju nježnosti na njezinoj jahti u blizini kalifornijske obale.

Glazbena zvijezda Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau više ne skrivaju da su novi par na javnoj sceni.

Kako se može vidjeti na fotografijama koje je dobio tabloid TMZ, 41-godišnja pjevačica i 53-godišnji političar snimljeni su proteklog tjedna kako izmjenjuju nježnosti na njezinoj jahti Caravelle, uz obalu Santa Barbare.

Na jednoj od fotografija Trudeau ljubi Perry u obraz dok je čvrsto grli. Na drugoj Perry, odjevena u tamni jednodijelni kupaći kostim, nježno se privija uz Trudeaua, koji joj pritom polaže ruku na stražnjicu.

Predstavnici Perry i Trudeaua, koji su prvi put viđeni zajedno sredinom ljeta, odbili su komentirati fotografije.

Trudeau se razveo od bivše supruge Sophie prije dvije godine, a Perry je do sredine ove godine bila u vezi s Orlandom Bloomom, s kojim ima petogodišnju kćer Daisy Dove. Prvi put zajedno su snimljeni u srpnju u Montréalu uoči njezinih koncerata u Kanadi, a nekoliko tjedana poslije Trudeau je s kćeri Elle-Grace bio na Perryinu koncertu.

