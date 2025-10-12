Tarik Filipović doživio snažan trenutak na skupu za Halida, snimka govori sve!

Tarik Filipović, u pratnji supruge Lejle, podijelio je dirljiv video s emotivnog okupljanja na Zrinjevcu gdje su se Zagrepčani svijećama, pjesmom i tišinom oprostili od Halida Bešlića.

Tarik Filipović podijelio je s pratiteljima emotivan trenutak s okupljanja u čast Halidu Bešliću koje se u nedjelju navečer održalo na zagrebačkom Zrinjevcu.

U videu koji je objavio na svom Instagram profilu vidi se masa okupljenih s upaljenim svijećama i svjetlima mobitela, dok svi zajedno pjevaju Halidove pjesme koje su obilježile generacije.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 9 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Tarik je na događaj došao u pratnji supruge Lejle Filipović, a u objavi je istaknuo koliko ga je prizor dirnuo.

"Zagreb za Halida! Sve isto je... ali ništa isto nije...", napisao je Tarik.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 6 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 4 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Atmosfera na Zrinjevcu bila je tiha, dostojanstvena i prepuna emocija. Ljudi su grlili jedni druge, palili svijeće i ostavljali cvijeće, a Halidove pjesme odzvanjale su parkom.

Građani na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Okupljanje u Zagrebu bilo je jedno od mnogih koje se te večeri održalo diljem regije i svijeta, u isto vrijeme, točno u 17 sati, u čast čovjeku čiji je glas ostavio neizbrisiv trag.

