Pogledajte video iz Sarajeva! Halid Bešlić u svom gradu dobio oproštaj kakav zaslužuje

Sarajevo se dostojanstveno oprostilo od Halida Bešlića ispred Vječne vatre, gdje su se tisuće ljudi okupili u suzama, pjesmi i tišini.

Sarajevo je danas stalo. Ispred Vječne vatre okupilo se more ljudi koji su željeli odati počast Halidu Bešliću, neponovljivoj glazbenoj legendi i čovjeku čija je pjesma doticala sve, bez obzira na granice, godine ili vjeru.

Ulicama su odzvanjali stihovi Halidovih najpoznatijih pjesama, a emocije su bile gotovo opipljive. Ljudi su stajali u tišini, pjevali kroz suze, palili svijeće, ostavljali ruže i nosili poruke zahvale. Na velikom ekranu iza dječjeg zbora pisalo je: "Srcem za Halida", dok su djeca rukama oblikovala srce u čast čovjeku kojeg nisu ni morali upoznati da bi ga voljeli.

Među okupljenima su bili i mnogi javnosti poznati ljudi, a posebno su se istaknuli Hanka Paldum i Emir Hadžihafizbegović. Emira su emocije potpuno svladale dok je razgovarao s okupljenima, a Hanka se u tišini prisjećala zajedničkih trenutaka iz bogatih karijera.

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 8 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Atmosfera na ulicama Sarajeva bila je dostojanstvena i duboko dirljiva – spoj tuge, zahvalnosti i glazbe koja ostaje. Halid Bešlić bio je više od pjevača. Bio je simbol.

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Oproštaj od Halida Bešlića u Sarajevu - 9 Foto: Armin Durgut/Pixsell

OVDJE pogledajte masu ljudi koja se na Zrinjevcu oprostila od legendarnog Halida Bešlića.

